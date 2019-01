Kammerchor begeistert mit Bach-Oratorium

Brilon-Totallokal: Ausverkauftes Konzert mit Kammerorchester und Solisten

Brilon-totallokal: Unter der Leitung von Susanne Lamotte präsentierten der Kammerchor der Neuen Chorwerkstatt Brilon und das Neusser Kammerorchester in der ausverkauften Nikolaikirche Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium (Kantate IV-VI). In Kombination mit den vier Gesangssolisten Dilek Gecer (Sopran), Beate Koepp (Alt), Jean-Pierre Oullet (Tenor) und Heiko Schulz (Bass) sorgte das ca 1,5 stündige Konzert für langanhaltenden Applaus. Thomas Mester (BWT-Brilon Kultour) bedankte sich bei allen Künstlern und besonders bei Susanne Lamotte für die gelungene Gesamtleitung. Auch an den Sponsor, die Sparkasse Hochsauerland, richtete Thomas Mester Worte des Dankes sowie an das Publikum für die Treue im Konzertjahr 2018.

BU.: Einmal mehr strömten die Konzertbesucher in die Nikolaikirche zum Jahresabschlusskonzert der BWT Brilon Kultour.

Foto: Jörg Schlüter

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

