Kostenloses Seminar für Gründer und Unternehmer

Brilon-Totallokal: Für Selbstständige bringt das neue Jahr gute Nachrichten

Brilon-totallokal: Die Bemessungsgrundlage für den Mindestbeitrag hat sich halbiert. Damit verringert sich für einige Selbstständige der Beitrag für die Kranken- und Pflegeversicherung. „Beim kostenlosen Praxis-Seminar geben Experten Tipps, was die neue Regelung für Gründer und langjährige Unternehmer bedeutet“, sagt Reimund Günter, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Brilon. Im zweiten Teil geht es um das Thema Datenschutz. Ein zertifizierter Berater für Datenschutz und Informationssicherheit benennt Fehler aus dem Alltag von Selbstständigen und Unternehmern und gibt Tipps, wie man sie vermeiden kann. Das Praxis-Seminar findet am Montag, 21. Januar 2019, von 16 bis 17.30 Uhr bei der Sparkasse Hochsauerland (Am Markt 4, 59929 Brilon), statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Freitag, 18. Januar, möglich unter: reimund.guenter@barmer.de

Quelle: Reimund Günter, BARMER Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon