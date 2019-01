Peter Liese: Bei einem harten Brexit werden Patienten durch Mängel in der medizinischen Versorgung sterben

Brilon-Totallokal: Wirtschaftliche Auswirkungen auch für Südwestfalen

Brilon-totallokal: Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten), Dr. med. Peter Liese, warnt in eindringlichen Worten vor den Konsequenzen eines harten Brexit im Gesundheitswesen. „Ein harter Brexit hätte im Gesundheitswesen, vor allen Dingen in Großbritannien, katastrophale Folgen. Wir müssen leider befürchten, dass Patienten wegen mangelnder medizinischer Versorgung sterben müssen. Viele Ärzte und Pflegekräfte vom Kontinent arbeiten in Großbritannien. Bei einem harten Brexit nehme ich an, dass viele von ihnen in ihre Heimatländer zurückkehren. Dadurch wird die medizinische Versorgung, die ohnehin schon schlecht ist, nochmal dramatisch verschlechtert.

Besonders schlimm werden die Auswirkungen eines harten Brexit für Patienten sein, die zum Beispiel an Krebs leiden und die auf eine Behandlung mit radioaktiven Isotopen angewiesen sind. Viele dieser Isotope werden auf dem Kontinent hergestellt und wenn Großbritannien aus der EU aussteigt, steigen sie auch aus dem EURATOM Vertrag aus. „Eine Herstellung dieser Isotope innerhalb kurzer Zeit ist in Großbritannien aus technischen und Sicherheitsgründen nicht möglich“, erklärte Liese. „Die Befürworter eines harten Brexit spielen damit mit dem Leben von Menschen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass diese sich durchsetzen.“

Zu den unmittelbaren Konsequenzen für Südwestfalen sagte der heimische Abgeordnete: „Ein harter Brexit hätte auch für die Wirtschaft in unserer exportorientierten Region Südwestfalen katastrophale Konsequenzen. Viele Unternehmen sind vom Handel mit Großbritannien abhängig. Obwohl der Brexit noch nicht stattgefunden hat, gibt es schon erhebliche Unsicherheiten und in Großbritannien ist das Wirtschaftswachstun bereits zurückgegangen. All dies zeigt, dass die Europäische Union unverzichtbar für eine florierende Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze ist.“ Liese weiter: Nachdem das Abkommen, das Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat, jetzt krachend gescheitert ist, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, einen harten Brexit abzuwenden.

Entweder, Großbritannien muss sich in einem neuen Abkommen noch näher an die Europäische Union annähern, zum Beispiel wie Norwegen im Europäischen Binnenmarkt bleiben, oder aber, dass wäre meiner Ansicht nach die beste Lösung, in einem zweiten Referendum soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, den Brexit vollständig rückgängig zu machen. Es zeigt sich jeden Tag aufs Neue, das die Versprechen der Brexit Befürworter nicht zu halten sind, so Liese abschließend.

