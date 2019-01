Brilon-Totallokal: Computerschreiben in 2×2 Stunden bei der VHS Olsberg

Brilon-totallokal: In diesem zeitgemäßen Kurs lernen die Teilnehmenden blind mit 10 Fingern zu schreiben. Die Lernmethode wendet Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, Pädagogik und dem Gedächtnistraining an und verbindet sie. Die Teilnehmenden lernen dabei ganzheitlich und spielerisch ohne stures Einhämmern und frustrierenden Wiederholungen. Eine Teilnahme ist ab 10 Jahren ist möglich. Der Kurs findet am Samstag, den 9. Februar, und Samstag, den 16. Februar, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr im EDV-Raum der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon