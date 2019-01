10 Jahre MUSIC-FACTORY Sauerland

Brilon-Totallokal: 2009 entstand durch den Chorverband Altkreis Brilon in Zusammenarbeit mit dem Chorverband NRW ein Projekt, welches im hiesigen Sauerland wohl einzigartig war

brilon-totallokal: Mit der Idee einer Musicalproduktion etablierte sich letztlich ein Jugendchor, der aus Sängerinnen des gesamten Sauerlandes besteht und sich bis heute stetig weiterentwickelt.

Ein stark verfolgtes Motto des Chores, das der gesamte Vorstand immer wieder betont, ist: Spaß am Singen – Ein Miteinander und Füreinander

Mit dieser Einstellung und der tatkräftigen Unterstützung von Eltern, Vorstandskollegen und unterstützenden Firmen ist es ermöglicht worden, dass die Music-Factory Sauerland in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiern kann.

Neben Auftritten bei befreundeten Vereinen und Institutionen, auf Hochzeiten und Festen, konnten die Sängerinnen ihr musikalisches Können bereits in zahlreichen Dörfern und Städten des Sauerlandes, wie auch u.a. in Dortmund, Düsseldorf und sogar in Frankreich (Hesdin – Partnerstadt der Stadt Brilon) unter Beweis stellen.

Auch in den nächsten Monaten wird der über 30-köpfige Chor ein straffes Programm vor sich haben, steht doch am Sonntag, dem 31. März 2019um 16 Uhrdas Jubiläumskonzert in der Aula des Gymnasium Petrinum in Brilon an, wo man die letzten 10 Jahre noch einmal musikalisch Revue passieren lassen möchte.

Zurzeit wird neben der intensiven Vorbereitung auf das Konzert, eine CD produziert, die pünktlich zum Jubiläum veröffentlicht werden soll. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt schon jetzt allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung, den Eltern und Vorstandskollegen für die Fahrten und investierte Zeit und den Chorleitern für die musikalische Vorbereitung und Durchführung, ohne die ein derartiges Projekt nicht möglich gewesen wäre. Sie können sich schon jetzt auf eigens arrangierte Fassungen aktueller Musikstücke freuen, die Sie zum Teil auch auf dem Jubiläumskonzert live miterleben können.

Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, diesen Abend mit Ihnen gemeinsam verbringen zu können und laden daher schon jetzt alle Musikliebhaber und Musikfördernde dazu ein, diesen Nachmittag gemeinsam mit uns zu feiern.

Natürlich sucht der Chor zur Verstärkung immer wieder nach engagierten Sängerinnen und Sängern zwischen 10 und 26 Jahren, die Spaß daran haben im Chor zu singen. Gerne können sich auch Förderer bei uns melden, die uns unterstützen möchten etwas Sinnvolles für die Freizeit unserer Jugendlichen zu tun. Die Probetermine stehen auf unserer Homepage: www.music-factory-sauerland.de oder meldet euch direkt bei unserer Chorleiterin Marie Becker unter 015161373590.

Also kommen Sie am 31. März 2019 nach Brilon und besuchen Sie unser Konzert unter der Schirmherrschaft von Herrn Dr. Christof Bartsch, wo wir hoffentlich viele ehemaligen Sängerinnen und Sänger, ehemalige Chorleiter, Gönner, Förderer und Chor- bzw. Musikfreunde begrüßen dürfen, um Ihnen 10 Jahre MUSIC-FACTORY Sauerland zu präsentieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Infos und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter www.music-factory-sauerland.de. Dort finden Sie hoffentlich auf alle Fragen eine Antwort!

Eintrittskarten können ab dem 15. Februar bei folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden:

Buchhandlung Podszun Buchhandlung Käpt´n Book

Bahnhofstraße 9 Markt 2

59929 Brilon 59939 Olsberg

Quelle: Marie Becker

