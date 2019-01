Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Generation 60+: Daten, Internet und Sicherheit an PC und Notebook

Die Themen Datenschutz und Sicherheit im Internet werden immer wichtiger. Auch durch häufige Skandale im Umfeld der Sozialen Netzwerke gewinnt der bewusste Umgang mit eigenen Daten zunehmend an Bedeutung. Wer gerne im Internet unterwegs ist, Bankangelegenheiten oder Einkäufe im Netz tätigt oder persönliche Daten, Bilder und Dokumente auf seinem Rechner speichert, sollte wissen, welche Gefahren und Risiken es gibt und wie man diese ausschalten oder zumindest minimieren kann. Der Kurs gibt einen Überblick über die Risiken und bietet Möglichkeiten, mit geeigneter Software, mit entsprechenden Techniken, mit passenden Verhaltensweisen oder durch Sensibilisierung und erhöhte Aufmerksamkeit die Gefährdungen zu erkennen und auszuschalten. Thematische Schwerpunkte sind Datensicherung, Internetsicherheit und soziale Netzwerke sowie Sicherheitstipps für Online-Shopping und Online-Banking. Zielgruppe ist die „Generation 60+". Der Kurs beginnt am 14. Februar und findet an drei Donnerstagen jeweils von 09:30 bis 11:45 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt.

Joomla! – Moderne Webseiten einfach erstellen und pflegen

Joomla! ist ein sogenanntes Content Management System (CMS), mit dem sich auf einfache Art und Weise die Inhalte einer Website gestalten und pflegen lassen. Es eignet sich ausgezeichnet für kleinere und mittlere Auftritte z. B. von Vereinen, Initiativen und Projekten. Joomla! ist sehr einfach zu bedienen und sorgt damit für schnellen Erfolg beim Anwender. Ein weiteres Merkmal ist seine Flexibilität. Mit Hilfe einer Fülle von Erweiterungen lassen sich viele zusätzliche Funktionalitäten in Joomla! integrieren. Der Workshop findet am Samstag, den 2. Februar, von 09:00 bis 15:45 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt. Teilnahmevoraussetzungen für den Kurs sind gute EDV-Grundkenntnisse.

Zeichnen mit Bleistift und Kohle

Mit einfachen Übungen und experimentellen Techniken erlernen die Teilnehmenden in diesem Kurs den Umgang mit Bleistift und Zeichenkohle. Darüber hinaus erwerben sie fundierte Kenntnisse bezüglich Perspektive, verschiedener Schraffurtechniken, dem Einsatz von Licht und Schatten und dem Messen von Proportionen. Die Teilnehmenden begegnen Motiven aus der Natur, aus dem urbanen Raum und Gegenständen. Ein Höhepunkt bildet das Zeichnen von Gesichtern und Körperdarstellungen. Adressaten des Kurses sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, da die Übungen individuell auf die Vorkenntnisse der Teilnehmenden abgestimmt werden. Der Kurs beginnt am 12. Februar und findet an acht Dienstagen jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

„Egal, was kommt, es wird gut, sowieso" – Impulse zur Lebensreise bei der VHS Brilon

Leben ist Rhythmus und Veränderung. Wer sich diesem Rhythmus verschließt und die Veränderung verweigert, gerät ins Stolpern. Einige Übergänge verlaufen mühelos, andere kosten viel Energie. In diesem VHS-Vortrag vermittelt der Referent Christian Vorsmann den Teilnehmenden Impulse und Methoden, aktuelle Übergänge bewusst wahrzunehmen und die Gestaltung des Alltags zu unterstützen. Der Vortrag ist eine Reise zu mehr Achtsamkeit, Bewusstsein und Mut, um jede Veränderung als Chance zu sehen, und findet am Donnerstag, den 7. Februar, ab 19:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

