Politischer Stammtisch mit Dr. Peter Liese

Brilon-Totallokal: „Europawahl am 26. Mai – wie können wir gemeinsam die Menschen überzeugen“.

brilon-totallokal: „Die Europawahl am 26. Mai wird die wichtigste Europawahl sein, die es jemals gegeben hat“, zu dieser Überzeugung kommt der Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Liese ist vom Landesvorstand der CDU-NRW als Spitzenkandidat für die Europawahl am 26. Mai vorgeschlagen worden.

Der CDU-Stadtverband Olsberg und der Europaabgeordnete laden zu einem Gedankenaustausch am Freitag, den 25. Januar 2019, 19:00 Uhr in den Gasthof Canisius „Schiffchen“ in Bigge ein. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Quelle: Hiltrud Schmidt, CDU-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon