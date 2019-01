132. Kerzenkonzert mit Flautando Köln

Brilon-Totallokal: Freundschaft kann Grenzen überwinden

brilon-totallokal: In der mit Kerzen durchfluteten Briloner Nikolaikirche präsentiert das Team der BWT Brilon Kultour am Samstag, 16. Februar 2019 um 19:30 Uhr, das 132. Kerzenkonzert mit der Formation „Flautando Köln“. Freundschaft, das ist wie Heimat – so beschreibt Kurt Tucholsky in der Sommergeschichte „Schloss Gripsholm“ seine große Sehnsucht nach Verlässlichkeit: Freunde zu haben, in deren Gegenwart man sich geborgen und geliebt fühlt. Menschen zu wissen, auf die man in jeder Situation zählen kann.

Freundschaft kann Grenzen überwinden und damit eine Heimat der besonderen Art schaffen. Denn Heimat hat viele Gesichter. Und für jeden von uns andere. Dabei steht Heimat nicht nur für einen Ort, sondern wir erleben sie als das Gegenteil von Fremdsein. Für Flautando Köln ist das die Musik. Ob fröhlicher Londoner Straßensong des 17. Jahrhunderts oder gefühlvolle Madrigale der deutschen Renaissance – die vier Ausnahmeflötistinnen finden stilsicher immer eine musikalische Sprache, die sich vertraut anfühlt. Ihre Musik lässt das Gefühl der Heimatlosigkeit am Beispiel der herumwirbelnden Blätter auch in Brilon erlebbar werden.

Nähere Informationen zu diesem von der Firma Oventrop unterstützen und vom Kultursekretariat NRW Gütersloh geförderten Konzert erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de. Tickets sind im Vorverkauf ab sofort für 12 Euro (Erwachsene) und 8 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon erhältlich.

Ich bitte um entsprechende Veröffentlichung, inkl. des angehangenen Fotos!

(Bildunterschrift: Flautando Köln behandelt das Thema Freundschaft beim 132. Kerzenkonzert in Brilon musikalisch.

Foto: Veranstalter

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon