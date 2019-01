Brilon-Totallokal: Egerländer Abend mit schwungvollen Polkas und Märschen „Aus Liebe zur Musik“

brilon-totallokal: Der Briloner Oldie Sound des Blasorchester Brilon spielt am Samstag, den 30. März zu einem Egerländer Abend im Bürgersaal des Kolpinghauses Brilon auf. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr, freie Tischwahl). „Musik ist das Schönste auf der Welt, und Musikant zu sein, ist Gottes Segen“ sagte einst der allseits bekannte Dirigent Ernst Mosch.

Unter dem Motto „Aus Liebe zur Musik“ freuen sich die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Iris Bühner darauf Sie bei Egerländer Blasmusik mit Polkas, Märschen und guter Laune begrüßen zu dürfen. Nach dem Konzert sind sie herzlich eingeladen den Abend in gemütlicher Atmosphäre noch viele Stunden zu genießen. Karten sind im Vorverkauf am Freitag, 25.01.2019 und am Donnerstag 31.01.2019 von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Probenraum des Blasorchester Brilon in der Engelbertschule erhältlich (VK € 8,- | AK € 10,-).

Quelle: Marcus Bühner

