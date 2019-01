Jahreshauptversammlung der SGV Abteilung Brilon

Brilon-Totallokal: Am 12. Januar 2019 begrüßte der 1. Vorsitzende Jürgen Jung 46 Personen; darunter der stellvertretende Bezirksvorsitzende Werner Albaum

brilon-totallokal: Zu Beginn las die Schriftführerin Marita Lütcke das Vorjahresprotokoll vor. Werner Albaum ehrte 7 Jubilare 25 Jahre: Heinz Ernst, Ludger Hogrebe 10 Jahre: Roswitha und Udo Adamini, Berntraud Drilling, Elisabeth Krefeld und Sigrid Wittebrock.

Nach dem Bericht der Kassenprüferin Ingrid Bee wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Die neue Kassenprüferin ist Birgit Poßienke. Es schlossen sich die Berichte der Vorstandmitglieder an.

Schatzmeister Udo Adamini stellte die Vermögens- und Finanzlage des Vereins vor. Die Vermietung des Wanderheims war mit 17 Vermietungen gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Im Jahr 2019 werden die Außenanlagen des Wanderheims neu gestaltet.

Wegewart Johannes Wrede hat im vergangenen Jahr ca. 150km Wanderwege für die Brilon Touristik und ca. 20km Wanderwege für den Rothaarsteig kontrolliert und nachgezeichnet. Der 2. Wegewart Raimund Padberg hat im Briloner Norden ebenfalls alle Wege kontrolliert, Markierungen überholt und teilweise ergänzt.

Wanderwart Heinz Ernst stellte die Wanderstatistik vor. An 139 Wanderungen nahmen 852 Wanderer (darunter 18 Gäste) teil. Er berichtete über Veranstaltungen wie z.B. Sommerfest, Grünkohlessen, Gebirgsfest in Olsberg die auf reges Interesse stießen.

Jürgen Jung berichtete über die Wanderfahrt ins Erzgebirge. Die 23 Teilnehmer hatten eine schöne und harmonische Zeit.

Die Pressewartin Bernadette Wrede stellt die Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse vor. Weiter wies sie auf den Infokasten in der Derkeren Straße hin, wo das Programm und Bilder mit Kommentaren von Veranstaltungen zeitnah aushängen.

Als Jugendwartin war sie wieder mit ihren „Wanderbaren Märchen“ im Rahmen des Ferienprogramms „Brilon natürlich“ unterwegs. In diesem Jahr erzählte sie die Grimmschen Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack“.

Nach den Vorstandsberichten erfolgte die Ehrung der Wanderinnen mit den meisten Wanderkilometern

Annelies Becker 355km

Erika Nagel 335km

Lilli Keipert 300km

Erika Kohlberg 297km

Geplante Veranstaltungen für das Jahr 2019

Jürgen Jung plant im Frühjahr eine Fahrt ins Oberallgäu und im Spätsommer in die Lüneburger Heide und Teilnahme am Deutschen Wandertag in Winterberg und Schmallenberg 3.-8.7.2019.

Marita Lütcke plant eine Tagesfahrt in den Bergpark Wilhelmshöhe, Besuch des Infozentrums Naturpark Kellerwald, Tagesfahrt nach Bad Sassendorf und zur Schokowelt Lippstadt.

Weiter wies sie auf den Hansetag 2020 hin.

Zu allen Wanderungen und Veranstaltungen des Vereins sind Gäste immer herzlich willkommen.

Quelle: Bernadette Wrede

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon