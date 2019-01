Rustikarl und One Tape veröffentlichen ihre CD´s nun auch bundesweit

Brilon-Totallokal: Die Alben „Therapie“ und „raus“ gehen am Freitag, 25. Januar in den Handel

brilon-totallokal: Die Briloner Rockbands One Tape und Rustikarl haben ihre neuen Musikalben bereits am 10. November im ausverkauften Bürgerzentrum Kolpinghaus vor den eigenen Fans präsentiert. Nun folgt die bundesweite Veröffentlichung über den Wuppertaler Musikvertrieb Cargo Records. Mit viel Engagement und harter Arbeit schaffte jede Band es, innerhalb weniger Monate und neben Job, Schule oder Studium, ihre Emotionen und Gedanken in Form eigener Songs zu einem Debütalbum zusammenzustellen.

So entstanden zwei hörenswerte CD-Alben, die nun ab dem 25.01.19 unter den Titeln „raus“ (ONE TAPE) und „Therapie“ (Rustikarl) erhältlich sind. Die Bands verstehen sich auch privat und haben jede Menge Spaß sich in gemeinsamen Projekten zu präsentieren. So werden sie am Veröffentlichungstermin verschiedene spontane Auftritte in Brilon und Umgebung durchführen. Die ganze Aktion begleiten und dokumentieren die beiden Bands auf ihren Instagram Profilen.

Quelle: One Tape band

