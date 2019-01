Schmuck-Design bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Schmuckstücke sind so individuell wie die Menschen, die sie tragen.

brilon-totallokal: In diesem Wochenend-Workshop der VHS Olsberg erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen der Goldschmiedekunst und die vielfältigen Möglichkeiten der Schmuckgestaltung. Schritt für Schritt wird zunächst die Entwurfsgestaltung und anschließend die handwerkliche Umsetzung eines persönlichen Schmuckstückes erlernt. Der Workshop findet am Freitag, den 1. Februar, von 18:00 bis 21:45 Uhr sowie am Samstag, den 2. Februar, von 9:00 bis 17:45 Uhr im Werkraum der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

