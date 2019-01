23 Jahre „Lust auf  Natur“ – „Lust auf Heimat“ !

Brilon-Totallokal: An 56 Tagen des Jahres 2018 Angebote für Groß und Klein

brilon-totallokal: „Brilon natürlich 2018 – beflügelt die Sinne“ so lautet die Überschrift der umfangreichen Programmbroschüre, die auf 44 Seiten Entdeckertouren für Jung und Alt im Sommer und Herbst des abgelaufenen Jahres aufzeigte und Anbot. Wie bei jeder Programmauswahl für einen längeren Zeitraum, stellte sich auch den erfahrenen Helfern von „Brilon natürlich“ zum Ende der Vorbereitungsphase die Frage haben wird das richtige Programm zusammengestellt? Hierzu konnten Rüdiger Strenger als Geschäftsführer und Friedel Schumacher als Arbeitskreis Leiter am 18. Januar in der Hiebammen Hütte von Jürgen Lüke ein positives Ergebnis mitteilen.

Rüdiger Strenger, Geschäftsführer der Brilon/Olsberg Wirtschaft und Tourismus GmbH begrüßte die bei klirrender Kälte zahlreich erschienenen Helferinnen und Helfer von „Brilon natürlich“. Besonders dankte er Friedel Schumacher, der nun seit 23 Jahren, also von Anfang an, die Geschicke leitet und unermüdlich neues Sucht und die Mitstreiter motiviert. Besonders wies Rüdiger Strenger auf das Netzwerktreffen Gesundheit am 19. Februar um 19:30 Uhr im Haus des Gastes in Olsberg hin.

Friedel Schumacher bedankte sich bei dem Geschäftsführer und erinnerte an die verheerenden Folgen von Kyrill und im Jahre 2018 auf das ebenfalls verheerende Wirken von „Friederike“ hin. Daneben war zwar für viele Angebote im Freien das Wetter mehr als recht, aber er wies daraufhin, das einerseits 2017 zu nass und 2018 zu trocken waren, aber so ist es mit der Natur. Mit besonderer Freude wies er schon jetzt auf das 25-jährige Bestehen von „Brilon natürlich“ hin, welches mit dem Stadtjubiläum und den Hansetagen im Jahre 2020 zusammen fällt.

1.300 Teilnehmer bei 91 Veranstaltungen

Einer der Schwerpunkte war die Neuausrichtung in der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ 2016 bis 2020 mit der Gründung des ersten städtischen Netzwerks im Hochsauerlandkreis von Schulen und außerschulischen Lernorten bzw. Partnern. Hier bieten sieben außerschulische Einrichtungen fünf gemeldeten Schulen vertiefende, unterrichtsbegleitende Themen für ihre Projekte. Die sieben Partner sind auch im Team „Brilon natürlich“ engagiert. Die oben genannten Teilnehmer nahmen an 69 Sommer und 22 Herbst Veranstaltungen. Das war in etwa das gleiche Ergebnis wie in den vergangenen Jahren. Das Prinzip Qualität vor Quantität bei gleichzeitiger Reduktion der Teilnehmerzahlen hat sich etabliert. Bemerkenswert ist, dass alle neuen Angebote starke Beachtung fanden.

Der absolute Allzeitrekord mit 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde 2018 bei dem Kürbisschnitzen auf dem Ferienhof Bals in Altenbüren aufgestellt. Gut gebucht waren sowohl die „Erlebnisse mit Tieren“ als auch die Programme „Geopark Grenz Welten“. „Brilon natürlich“ bemüht sich seit nunmehr mehr als 23 Jahren kontinuierlich und erfolgreich um das Ziel, die „Vielfalt unseres Sauerlandes“ einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Friedel Schumacher wies darauf hin, dass es Ideen genug gibt um eine umweltpädagogische Wirkungsspirale zum positiven Handeln in Gang zu setzen und durch die Spurensuche eine Grundlage für das Verstehen unserer Kulturlandschaft zu schaffen. Eine Perspektive dazu bilden schon jetzt das Stadtjubiläum und die internationalen Hansetage 2020, das Jahr, in dem auch „Brilon natürlich“ sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Bild: Vorstand, Mitglieder und Beteiligte an diversen Veranstaltungen des Jahres 2018 waren zur Abschlussveranstaltung gekommen. Bei knackigen Minus 7 Grad war es in der wohlig warmen Hütte angenehmer.

