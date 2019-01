1LIVE Loveplane 2019 – fliegen, feiern und verlieben

Brilon-Totallokal: 1LIVE bringt auch 2019 den Sektor zusammen!

brilon-totallokal: Nach dem Erfolg des 1LIVE Lovetrains in 2018, wird aber noch eins drauf gesetzt: Gechartert wird kein Zug – sondern ein ganzes Flugzeug. In einem exklusiven Partyflieger geht es vom 25. Februar bis 02. März für 140 Singles ab dem Flughafen Paderborn in den TUI Magic Life Fuerteventura.

Das Thema „Reisen“ spielt besonders bei jungen Leuten eine große Rolle. Beim 1LIVE Loveplane erwartet die Singles deshalb eine Woche voller Sonne, Party und vielleicht die ganz große Liebe. Begleitet werden die Singles von den 1LIVE Moderatoren und DJs Tobi Schäfer und Jan-Christian Zeller.

Ab dem 11. Februar werden die Sitzplätze im 1LIVE Loveplane On Air und Online ausgespielt. Gewinnen kann jeder, der sich in der 1LIVE Loveplane Web-App auf 1live.de angemeldet und ein Profil anlegt hat. Das Besondere: Die User „matchen“ die Kandidaten. Dabei werden unter allen angemeldeten Kandidaten Pärchen gebildet, indem die User bestimmen, wer ihrer Meinung nach am besten zusammenpasst. Die Personen, die am häufigsten „gematcht“ werden, ergattern einen exklusiven Platz im 1LIVE Loveplane. Zudem werden mehrmals täglich aus allen Anmeldungen über die Web-App Kandidaten ausgewählt und On Air vorgestellt. Die Hörer im Sektor können dann anrufen, um sich für einen Sitzplatz neben dem/der vorgestellten Kandidaten/Kandidatin im 1LIVE Loveplane zu bewerben. Wer sich gegen die Konkurrenz durchsetzt, sitzt im Loveplane nach Fuerteventura.

Übrigens: Wer sich kein Profil anlegen, aber trotzdem matchen will, hat ebenfalls die Chance, eine Reise in die Sonne zu gewinnen! Unter allen 1LIVE-Hörern, die sich am Matching beteiligt, wird ein Reisegutschein für eine Woche im TUI Magic Life Fuerteventura (inkl. Flug) verlost. Unterstützt wird die Aktion von TUI Magic Life und dem Paderborn-Lippstadt Airport.

Die Infos in der Übersicht:

Bewerbungsphase: 21. Januar bis 10. Februar

Spielphase: 11. bis 22. Februar

Reise: 25. Februar bis 2. März

Alle weiteren Details gibt es auf www.1live.de

