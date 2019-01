Die Caritas Brilon informiert: Wer muss was bezahlen?

Brilon-Totallokal: Über Pflegeheimkosten, Finanzierungen, Unterhaltspflichten der Kinder und alternative Wohnformen

brilon-totallokal: Zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Finanzierung eines Pflegeheimplatzes lädt Jutta Hillebrand-Morgenroth Interessierte am Donnerstag, 7. Februar, um 17.00 Uhr in das Seniorenzentrum St. Engelbert (Raum Stadtblick), Hohlweg 8, in Brilon, herzlich ein.

Viele Senioren und deren Angehörige sind unsicher, welche Kosten für einen Pflegeheimplatz entstehen können und welche Unterhaltspflichten die Kinder haben, weiß Jutta Hillebrand-Morgenroth, Leitung Senioren-WGs und Quartiersentwicklung beim Caritasverband Brilon, aus vielen Gesprächen.

Wie viel die Rundumversorgung in einem Seniorenzentrum kostet und wie sich diese Kosten zusammensetzen, wird auf der Infoveranstaltung erläutert. Ebenso wird über die Finanzierung grundlegend informiert und alternative Wohnformen vorgestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos. Information unter 02961 9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

