Feuerwehr Brilon am Montag gleich mehrfach im Einsatz

Brilon-Totallokal: Riss im Kraftstofftank, Diesel ausgeflossen…

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon war am Montag gleich mehrfach im Einsatz. Zunächst wurde um 5.24 Uhr der Löschzug Brilon zu einem Abfallbetrieb am Almerfeldweg alarmiert. Dort war erneut Kompostabfall in Brand geraten. Der Schwelbrand konnte schnell eingedämmt werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch bis in die Mittagstunden hin. Der brennende Kompostabfall wurde dazu aus der Halle gefahren und im Außenbereich abgelöscht. Acht Feuerwehrleute waren bis 11.25 Uhr vor Ort. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Gegen 8 Uhr riss sich ein LKW-Fahrer beim Abbiegen von der B 480 auf einen Feldweg bei Alme seinen 150 Liter Kraftstofftank auf. Auf einer Strecke von 450 m floss Diesel aus. Die Löschgruppen Alme und der Löschzug Brilon pumpten noch rund 60 Liter aus dem beschädigten Tank ab. Die Löschgruppe Alme streute nachfolgend den ausgelaufenen Diesel mit Bindemittel ab. 16 Einsatzkräfte waren rund 2 Stunden im Einsatz. Die Untere Wasserbehörde des HSK war ebenfalls vor Ort. Auch hier liegen keine Angaben zu Unfallursache und Schadenshöhe vor.

Um 10.59 Uhr gab es erneute einen Alarm für den Löschzug Brilon. In einem Wohnheim an der Gartenstraße wurde ein Notruf aus einem defekten Aufzug abgesetzt. Die Feuerwehr brauchte hier jedoch nicht mehr ausrücken. Die Personen hatten sich bereits selbst befreit.

Quelle: Stellv. Pressesprecher Marcus Bange, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon