Generalversammlung der Löschgruppe Bruchhausen

brilon-totallokal: Bruchhausen. Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Löschgruppe Bruchhausen konnte Löschgruppenführer Frank Steinrücken neben den Kameraden auch den Wehrführer der Stadt Olsberg Marc Stappert, sowie Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken begrüßen. Die Löschgruppe setzt sich aktuell aus 28 aktiven Kameraden und Kameradinnen, sieben Mitgliedern der Ehrenabteilung und 15 Jugendfeuerwehrleuten zusammen, sodass die Feuerwehr auch in Zukunft personell gut aufgestellt ist.

Die Löschgruppe wurde im zurückliegenden Kalenderjahr zu acht Einsätzen alarmiert und übernahm zusätzlich mehrere Verkehrsabsicherungen. An 26 Übungsabenden wurde sich auf den Ernstfall vorbereitet. Darüber hinaus absolvierten dreizehn Kameraden Lehrgänge bzw. Fortbildungen in den Bereichen Atemschutz, Absturzsicherung, Maschinisten, Technische Hilfe Wald, Gefahren an der Einsatzstelle, sowie in der Truppmann- und Truppführerausbildung. Für den reinen Feuerwehrdienst leistete die Löschgruppe damit über 1.300 ehrenamtliche Stunden Dienst am Nächsten, wobei das Engagement für die Dorfgemeinschaft noch nicht berücksichtigt ist.

Der Leiter der Feuerwehr der Stadt Olsberg Marc Stappert hob in seinem Bericht die Bedeutung der Feuerwehr vor Ort hervor und lobte insbesondere den Einsatz für die Jugendfeuerwehr in Bruchhausen. Zudem informierte er über die abgeschlossene Umstellung auf den Digitalfunk im Stadtgebiet, sodass im vergangenen Jahr fast alle Kameraden einen digitalen Meldeempfänger zugeteilt bekamen. Er verwies des Weiteren auf das vermehrte Auftreten von Extremwetterlagen wie Dürre, Sturm und Starkregen, die die Feuerwehren in der Stadt Olsberg zunehmend vor Herausforderungen stellen. Abschließend warb Stappert für die Teilnahme am neuen ABC-Zug Brilon-Olsberg. Im Anschluss konnten Beatrix Schröder und Dylan Wiegelmann aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden und erhielten somit ihre Beförderung zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann. Darüber hinaus beförderte der Wehrführer Max Kleinschnittger, Marvin Kühler, Jan Priebisch und Niklas Wiegelmann zum Oberfeuerwehrmann. Außerdem erhielt Sebastian Schneider seine Beförderung zum Oberbrandmeister.

Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken dankte für die geleistete Arbeit im Dorfleben und hob besonders die Pflege des Bürgersteigs zum Friedhof hervor, sowie das Aufstellen des Weihnachtsbaums an der Kirche. Des Weiteren stellte er das Rahmenprogramm zum 875-Jährigen Dorfjubiläum vom 30. Mai bis zum 02. Juni 2019 vor. Zusätzlich informierte er über Planungen hinsichtlich der Erschließung von Bauplätzen, der Erweiterung des Gewerbegebietes und über mögliche verkehrsberuhigende Maßnahmen an den Ortseingängen.

Bei den abschließenden Wahlen wurden die Standartenträger Philipp Schröder und Sebastian Schneider, Schriftführer Thomas Steinrücken, sowie Kassenprüfer Thomas Schröder in ihren Ämtern bestätigt.

BU.:Auf dem Foto von links nach rechts: Wehrführer Marc Stappert, Löschgruppenführer Frank Steinrücken, Max Kleinschnittger, Dylan Wiegelmann, Marvin Kühler, Beatrix Schröder, Niklas Wiegelmann, Jan Priebisch, stellv. Löschgruppenführer Sebastian Schneider.

