TV BRILON 1884 e.V.

Brilon-Totallokal: TV Volleyballer wieder Tabellenzweiter

brilon-totallokal: Zu einem anscheinend leichten Gegner reisten Brilons Landesligavolleyballer zum TV Lemgo. Der Tabellenletzte sollte ein leichter Auftaktgegner nach der Winterpause sein. Doch Trainer Mertin hatte schon im Vorfeld gewarnt die Lemgoer nicht zu unterschätzen. Und so präsentierte sich der Tabellenletzte auch im ersten Satz bärenstark. Besonders ein über zwei Meter großer Mittelangreifer machte den Sauerländer zu schaffen. So kämpften sich beide Mannschaften Kopf an Kopf Richtung Satzende. Die Briloner Block bekam den gegnerischen Angriff allerdings immer besser in den Griff und mit 25:23 hatten das Mertin Team das bessere Ende für sich.

Im zweiten Satz brillierten Brilons Mittelangreifer Simon Hahnel und Philipp Münstermann immer mehr und brachten viele Schnellangriffe durch. Obwohl die eigenen Aufgaben den Gegner nicht so unter Druck setzen konnten hatten die TVB ler das Spiel relativ fest Im Griff. Einem fünf Punkte Vorsprung folgte eine kleine Schwächeperiode, aber den setzten sich Angriff und Block durch und mit 25:22 ging der Satz nach Brilon. Im dritten Satz war dann die Moral der Lemgoer gebrochen, sodaß Trainer Mertin allen Spielern Einsatzzeiten geben konnte, Mit 25:19 wurden der 3:0 Sieg erreicht. Damit nehmen die Briloner nun wieder den zweiten Tabellenplatz der Landesliga ein. Am nächsten steht dann das nächste Auswärtsspiel gegen den TuS Assemissen an.

Benedikt Elias, Markus Flock, Simon Gosmann, Alexander Gräwingholt, Stephan Jätzel, Simon Hahnel, Daniel Hohmann, Simon Ludwig, Philipp Münstermann, Michael Nissen, Benedikt Sommer ,

Trainer: W.-A. Mertin

BU.: das Briloner Volleyball Herrenteam in der Auszeit

Quelle: W.-A. Mertin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon