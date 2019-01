St. Patrick’s Day mit Folk, Rock und ganz viel Party: Irische Nächte mit „Tone Fish“ in der „Linie 73“

Brilon-Totallokal: Benefizkonzert des Lions Clubs Olsberg-Bestwig

brilon-totoallokal: Olsberg/Bestwig. Wenn St. Patrick’s Day ist, feiert, tanzt und lebt ganz Irland. Und schon zwei Tage vor dem inoffiziellen irischen Nationalfeiertag feiert ganz Irland in Olsberg: „Irish Nights“ heißt es am Freitag, 15. März, in der „Linie 73“ in Bigge: Die Band Tone Fish zeigt, wie folkig, keltisch, rockig und metallisch irische Musik sein kann.

Veranstalter des Benefizkonzerts ist der Lions Club Olsberg-Bestwig. Nach dem Aufritt von Mandowar im vergangenen Jahr wollen die heimischen Lions nun mit Tone Fish zeigen, wie rockig, unterhaltsam und mitreißend es ist, wenn verschiedene Musikstile zu einem neuen Ganzen werden. Mit ihrem feurigen und gleichermaßen leidenschaftlichen Stil, der in keine Schublade passt, füllen Tone Fish die Säle und hinterlassen regelmäßig ein begeistertes Publikum. Die Reaktionen reichen von „geile Party“ bis zu „kultureller Hochgenuss“.

Dass beides möglich ist, liegt an dem ungewöhnlich abwechslungsreichen Programm der vier Musiker. Mit einer ganz besonderen und sehr tanzbaren Interpretation irischer Musik und „Tone Fish Classics“ – Songs aus eigener Feder, deren Kraft und Musikalität die Menschen in Verzückung versetzen – beeindruckt die Band. Tone Fish bringt Leidenschaft und jede Menge Spielfreude auf die Bühne: Mehrstimmigen Gesang, feinfühlig und kräftig, Flöten, Gitarre, Bouzouki, Schlagzeug und Bass. Viele der Songs klingen keltisch, ohne es zu sein. Andere sind es, klingen aber nicht danach. Tone Fish überrascht – immer: Wer glaubt, Folk sei Musik für Sitzkonzerte, der hat Tone Fish noch nicht gehört.

Das Konzert beginnt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr; Einlass ist ab 19.15 Uhr. In der „Linie 73“ gastieren „Tone Fish“ auf Einladung des Lions Clubs Olsberg-Bestwig. Der Erlös der Veranstaltung ist zu 100 Prozent für soziale Zwecke in Olsberg und Bestwig vorgesehen. Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert gibt es zum Preis von 18 Euro in der Buchhandlung Käpt‘n Book in Olsberg, in der Tourist-Information Bestwig sowie an der Abendkasse. Telefonische Ticketreservierungen sind unter 02904/712810 möglich. Mehr Infos zur Band gibt es zudem unter www.tone-fish.comim Internet.

Foto: Folk, keltische Musik, Rock oder Metal? Am besten alles zusammen! – Der Lions Club Olsberg-Bestwig lädt zum Benefizkonzert mit Tone Fish.

