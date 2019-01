Funktionelle Wassergymnastik für Damen und Herren bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Mit Wassergymnastik kann man die verschiedenen Eigenschaften des Wassers optimal nutzen

brilon-totallokal: Die Leichtigkeit des Körpers im Wasser trägt dazu bei, die Beweglichkeit zu fördern. Durch den Auftrieb werden die Wirbelsäule und die Gelenke entlastet und die Muskeln gezielt mit Hilfe des Wasserwiderstandes aufgebaut und gekräftigt. Der hydrostatische Druck fördert zudem den venösen und lymphatischen Rückfluss – so stellt sich schnell ein allgemeines Wohlbefinden ein. Für Menschen, die sich gesund und fit halten wollen und Verspannungen vorbeugen möchten, ist das Wasser also das ideale Element für ein effizientes Bewegungstraining. In diesem VHS-Kurs stehen Entspannung sowie Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft im Vordergrund. Der Kurs beginnt am 5. Februar und findet immer dienstags jeweils von 12:00 bis 12:45 Uhr im Briloner Kursanatorium (Haus der Kriegsblinden) statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

