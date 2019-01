TonArt schlägt ein neues Kapitel auf

Brilon-Totallokal: Olsberger Chor hat neuen Vorsitz

brilon-totallokal: Bei der diesjährigen Generalversammlung des gemischten Chores TonArt im MGV Sauerlandia wählten die Mitglieder eine Nachfolgerin für Ralf Körner.

Seit 18 Jahren ist Ralf Körner aktiver Sänger im MGV . Aufgrund schwindender Mitgliederzahlen gründete er im April 2010 den gemischten Chor TonArt im MGV Sauerlandia und war bis jetzt im Vorstand tätig.

Zu den Meilensteinen während seines Engagements im Chor gehörten das Chorfest „ChorTöne“, welches alle 3 Jahre stattfindet, das Jubiläumskonzert 5 Jahre TonArt im November2015, das Neujahrskonzert immer am 1. Sonntag im neuen Jahr und seit letztem Jahr das Sommerfest im Hasley. Mittlerweile zählt der Chor ca. 50 aktive Sängerinnen und Sänger.

Aus beruflichen Gründen legte er „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ den Vorsitz nieder.

Mit überragender Mehrheit wählten die Sängerinnen und Sänger Inke Hees, selbstständige Unternehmerin aus Olsberg, zur neuen 1. Vorsitzenden.

Zur Seite stehen ihr Reinhard Ditz als 2. Vorsitzender, Monika Erber als Schriftführerin, Katja Schulte als Kassiererin und Bärbel Tersic als Notenwartin. Als neue Beisitzer unterstützen Christina Morgado dos Santos und Alvaro Brendel den Vorstand.

„Ich danke allen für ihr Vertrauen, freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin gespannt auf alles, was die Zukunft dem Chor bringen wird!“, so Inke Hees. „Wir sind sehr motiviert und haben richtig Spaß am Singen! Gerne dürfen Interessierte einfach mal reinschnuppern. Vor allem brauchen wir Männerstimmen. Probe ist immer mittwochs im Pfarrheim Olsberg um 20 Uhr.“

Da gerade das traditionelle Neujahrskonzert aufgeführt wurde und nun unter der bewährten Leitung von Dr.Michael Hucht mit neuen Liedern gestartet wird, ist genau JETZT der richtige Zeitpunkt! Herzlich willkommen!

Quelle: Reinhard Ditz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon