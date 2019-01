Verzicht auf Plastiktüten

Brilon-Totallokal: Einkaufsnetze selber nähen

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 21. Februar 2019, bietet die Stadtbibliothek Brilon die nächste #handgemacht-Veranstaltung an. Es werden Einkaufsnetze genäht. Einkaufsnetze ersetzen mehr und mehr die Plastiktüten beim Obst- und Gemüsekauf. Wie einfach und unkompliziert diese Netze selbst gemacht werden können, zeigt Steffi Henke von der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene.

Sie findet von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Werkstatt der Bibliothek statt. Ein Unkostenbeitrag von 3 € wird erhoben. Ab Dienstag, 5. Februar 2019, nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon