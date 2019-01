Hoppecker Dorfjugend spendet 3.000 € an Herzenswünsche e.V.

Brilon-Totallokal: Am 22.12.18 fand in Hoppecke bereits zum vierten Mal der Weihnachtsmarkt der Hoppecker Jugend statt.

brilon-totallokal: Trotz Regen konnten viele Besucher aus nah und fern auf dem Dorfplatz an der festlich beleuchteten Alten Schule begrüßt werden. Mit viel Live-Musik und Glühwein wurde bis in den späten Abend gefeiert. So ließen z.B. der Musikverein Hoppecke, die Briloner Band OneTape und das Kölner Trio 3Klang das schlechte Wetter vergessen.

Vielen Dank an alle Helfer, die dies möglich machten. Traditionell wird ein Großteil des Erlöses an einen wohltätigen Zweck gespendet. Dieses Mal geht die Spende an den Verein Herzenswünsche e.V., der sich dafür einsetzt, schwerkranken Kindern und Jugendlichen einen lang ersehnten Traum zu erfüllen und den oft sehr belastenden Klinikalltag so besser bewältigen zu können. Besonders bedanken möchten sich die Jugendlichen bei Dr. Christof Bartsch und der Stadt Brilon, CAB automation Schmelter & Stimpel GbR, Firma Stephan Bigge, AS Baumontage GmbH, Kornelia Wurl (Hair Feeling) und Michael Bunse, durch deren großzügige Spende der Betrag auf 3.000 € aufgerundet werden konnte.

Quelle: Timo Henke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon