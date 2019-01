Repaircafé in der Stadtbibliothek

Brilon-Totallokal: Einmal monatlich bietet der Verein Kunterbunt e.V. das Café an

brilon-totallokal: Ihre Schublade fällt auseinander? Ein Puppendoktor wird benötigt? Ihr Radio geht nicht mehr? Ihre Plattenspieler-Nadel fliegt aus der Kurve?

Ihre Uhr tickt nicht richtig? Sie haben den Faden verloren und benötigen Hilfe beim Nähen mit der Nähmaschine? Sie sind auf der Suche nach Ersatzteilen? Sie haben alte Fotos, die in einem schlechten Zustand sind?

Dann sind Sie genau richtig im Briloner Repaircafé. Dort gibt’s nicht nur Tipps und Tricks bei der Einstellung elektrischer und elektronischer Geräte, sondern Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilen und beim Retuschieren von Fotos.

Einmal monatlich bietet der Verein Kunterbunt e.V. das Café an.

Am Freitag, 1. Februar 2019, findet das nächste Repaircafé von 15 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek Brilon statt.

Von 15 bis 18 Uhr stehen ehrenamtliche Helfer des Vereins in der Werkstatt im Obergeschoss der Bibliothek in Brilon in der Gartenstraße bereit, um mit Rat und Tat Dinge zu reparieren. Neben der Reparatur soll aber auch die Begegnung im Mittelpunkt stehen. Ein Kaffee wird gerne serviert.

Weitere Infos gibt der Verein über email: kunterbunt-brilon@gmx.de.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon