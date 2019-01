Schöner Erfolg: Sechs Willinger Hotels erhalten HolidayCheck Award 2019

Brilon-Totallokal: Gold fürs Familotel Sonnenpark: zum beliebtesten Haus in Hessen gekürt

brilon-totallokal: Ausgedehnte Wälder, Panoramablicke, die fünf höchsten Berge des Sauerlandes, Freizeitangebote in Hülle und Fülle: Zu jeder Jahreszeit ist Willingen ein attraktiver Urlaubsort. Und auch viele Gastgeber sind spitze, wieder HolidayCheck Award 2019 einmal mehr bewiesen hat. Denn gleich sechs der beliebtesten Hotels in Deutschland stehen im Weltcuport.

Den begehrten Publikumspreis in Gold sicherte sich mit einem Spitzenplatz das Familotel Sonnenpark – und zwar schon zum zweiten Mal. Familie Vollbracht und ihre rund 130 Mitarbeiter, die sich liebevoll um ihre Gäste kümmern, haben einen hohen Standard erarbeitet und gehalten. Gold-Auszeichnungen erhalten nämlich ausschließlich jene Betriebe, die mindestens fünfmal in Folge den HolidayCheck Award erhalten haben. Nur 185 Hotels weltweit tragen das Siegel – ein elitärer Club sozusagen. In Hessen rangiert das Familotel Sonnenpark sogar auf dem ersten Platz und ist somit bestes Haus im Bundesland.

Große Freude auch bei den Hotel Hochheide (Platz 3 in Hessen), im Hotel Garni Magdalenenhof (Platz 4 in Hessen), bei Hotel & Ferienappartements Edelweiss (Platz 6 in Hessen), im Sporthotel Zum Hohen Eimberg (Platz 7 in Hessen) und im Best Western Plus Hotel Willingen (Platz 9 in Hessen): Sie alle dürfen sich einmal mehr mit dem HolidayCheck Award schmücken. Schon im Vorjahr hatten sie die Auszeichnung erhalten und haben somit auf konstant hohem Niveau “Service am Gast” erbracht.

Marco Vollbracht, Geschäftsführer im Familotel Sonnenpark, ist hocherfreut: „Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ihr Feedback und die zahlreichen positiven Bewertungen. Nur mit außergewöhnlichen Mitarbeitern und einer stetigen Weiterentwicklung unserer Angebote, Hotel-Infrastruktur, Gastronomie sowie Kinderbetreuung und Freizeitprogramm ist es möglich, unseren Gästen einen rundum perfekten Familienurlaub zu bieten.“

Einmal jährlich schreibt das Bewertungs- und Buchungsportal HolidayCheck das Ranking der beliebtesten Hotels aus. Abgestimmt haben bei der 14. Auflage 950.000 Urlauber. Insgesamt 714 Hotels in 37 Ländern konnten sich den Award sichern.

Die Auszeichnung basiert auf Hotelbewertungen, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten bei HolidayCheck eingegangen sind. Um sich für den Award zu qualifizieren, müssen Hotels ganz bestimmte Kriterien einhalten – so mindestens 50 Bewertungen in 2018, 90 Prozent Weiterempfehlungsrate und fünf von sechs “Sonnen”.

Auf echten Gästeempfehlungen basierend, ist der HolidayCheck Award bei Gastgebern sehr begehrt, untermalt er doch authentisch die Zufriedenheit der Gäste und ist eine echte Empfehlung fürs Haus. Willingen selbst profitiert von der hohen Anzahl an mit dem Award ausgezeichneten Hotels ebenfalls, denn sie sind Visitenkarten für die Gastfreundlichkeit der Region.

Foto: Sven Schütz

Quelle: Susanne Schulten

