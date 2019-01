Briloner Schützen besiegeln Partnerschaft mit Warsteiner

Den Ausschlag für die Entscheidung gab die langjährige gute Zusammenarbeit, betont erster Vorsitzender Herbert Jätzel im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. „Wir freuen uns, dass wir die Warsteiner Brauerei auch in den nächsten vier Jahren als starken Partner an unserer Seite haben.“ Seit zehn Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen dem Familienunternehmen und der ältesten Schützenbruderschaft im Hochsauerlandkreis. Das nächste Schützenfest wird vom 22. Bis 24. Juni 2019 gefeiert. „Die Entscheidung für uns als Partner zeigt uns, dass wir das Vertrauen des Vereins genießen und einen guten Job gemacht haben“, erklärt Oliver Bader, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der Warsteiner Brauerei.

brilon-totallokal: Warstein, 25. Januar 2019 – Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon hat die Vertragsverlängerung mit der Warsteiner Brauerei perfekt gemacht. Auch in Zukunft wird es auf dem Schützenfest in Brilon Warsteiner Premium Pilsener aus dem Zapfhahn geben. Die Partnerschaft mit der Brauerei wird bis 2023 fortgeführt.

Warsteiner Brauerei

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Länder der Welt.

Quelle: Sinje Vogelsang, Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG