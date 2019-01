Generalversammlung: Löschzug Brilon – Blick auf Vergangenes, die Gegenwart und die Zukunft

Brilon-Totallokal: Die Ehrungen für verdiente Feuerwehrleute wurden von Bürgermeister Bartsch übernommen

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung des Löschzug Brilon konnte Löschzugführer Thomas Böddicker neben den Mitgliedern der drei Abteilungen Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung und Ehrenabteilung auch Bürgermeister Dr. Bartsch, den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand und Vertreter fast aller Fraktionen im Briloner Rat begrüßen.

Bild: Die Geehrten des Löschzug Brilon mit Bürgermeister Bartsch und der Wehr- und Löschzugführung

Generalversammlungen zu Beginn eines Jahres bieten immer wieder die Möglichkeit, den Blick auf Vergangenes, die Gegenwart und die Zukunft zu richten. Alle Zeiten verbindend sind die Grundtugenden der Feuerwehr. Löschzugführer Böddicker führt in seinem Grußwort an, dass sich die Grundtugenden der Feuerwehr nicht geändert haben. „Damals und heute gelten für Feuerwehrangehörige die gleichen Ziele“. Traditionen werden in der Gesellschaft nicht mehr so geschätzt wie früher, sollten aber als Grundlage gesehen werden. Auch Bürgermeister Bartsch geht allgemein auf Traditionen ein. Auf Leidenschaft basierendes Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammen hält.

Der Blick auf das Jahr 2018 zeigt steigende Zahlen. Die 79 Einsatzkräfte wurden zu 182 Einsätzen alarmiert bei denen 1645 Stunden zu leisten waren. Das ist ein Anstieg von 26 Einsätzen, wobei Sturmtief Frederike einen signifikanten Anteil hatte. In der Addition mit den Ausbildungs- und Seminarstunden hat der Löschzug Brilon 8912 Stunden ehrenamtlichen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon geleistet.

Im Blick für das Jahr 2019 steht vor allem ein dreifacher Geburtstag. Am 18. Und 19. Mai feiert das Tambourkorps (100 Jahre), die Jugendfeuerwehr (50 Jahre) und der Löschzug (140 Jahr) Geburtstag. Schon jetzt geht die Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger in Brilon mitzufeiern.

Ein Garant für eine schlagkräftige Feuerwehr ist die Jugendfeuerwehr. Dort werden zurzeit 22 Jugendliche an das Feuerwehrwesen herangeführt. Neben Feuerwehrthemen stehen auch der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund. Höhepunkt im Jahr 2018 war eine mehrtägige Fahrt an die Nordsee. Damit nach dem Erreichen der Altersgrenze von 67 Jahren der Kontakt zur Feuerwehr nicht abrupt endet, treffen sich die 21 Mitglieder der Ehrenabteilung sehr regelmäßig. Ob bei gemütlichen Abenden, Ausflugsfahrten oder Treffen mit anderen Feuerwehren, die Traditionen und die Kameradschaft werden weiter gepflegt.

Die Ehrungen für verdiente Feuerwehrleute wurden von Bürgermeister Bartsch übernommen. Hans-Josef Böddicker (60 Jahre) und Wolfgang Schreckenberg (50 Jahre) erhielten die Anstecknadel in Gold des Verband der Feuerwehr in NRW(VdF). Die Anstecknadel in Silber des VdF ging an die Kameraden Stefan Böddicker, Thomas Böddicker, Burkhard Brauer, Johannes Kallemeier, Stefan Rüther und Andreas Schreckenberg. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold wurde Marcus Bange geehrt. Thorsten Dietz, Michael Kappe und Michael Klaholz erhielten das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Der Leiter der Feuerwehr Hillebrand dankte den Mitgliedern des Löschzug Brilon für ihren Dienst und blickte auch auf das Jahr 2018 zurück. Für das Stadtgebiet Brilon ging ein Jahr mit Wetterkapriolen, Sturm Frederike und langanhaltende Trockenheit, noch glimpflich aus. Wehrführer Hillebrand beförderte, nach dem Bestehen des Gruppenführerlehrganges, Stefan Böddicker und Daniel Vogel zum Brandmeister. Albert Heitzig und Ferdinand Martini Jun. wurden zu Oberbrandmeistern befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Daniel Becker und zum Oberfeuerwehrmann Simon Ebbers befördert. Der ehemalige Jungfeuerwehrmann Marvin Sierau und die Anwärter Dr. Daniel Hammes sowie Subramanian Gokulnath erhielten den Dienstgrad Feuerwehrmann.

Bild Titel Beförderung: Die Beförderten des Löschzug Brilon mit Bürgermeister Bartsch und der Wehr- und Löschzugführung

Quelle: Pressesprecher Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon