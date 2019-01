Generalversammlung am 20.01.2019 – St. Hubertus Schützenbruderschaft Thülen 1826 e.V

brilon-totallokal: Thülen. Am 20. Januar 2019 führte die St. Hubertus Schützenbruderschaft Thülen 1826 e.V. ab 13.00 Uhr ihre jährliche Generalversammlung durch.

Der 1.Vorsitzende Uwe Kemmerling konnte 140 Schützen begrüßen. Als kirchlicher Vertreter war Pastor Schulte der Einladung der Bruderschaft gefolgt und richtete ein Grußwort an die Versammlung. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen, wurden wieder zahlreiche Jubilare der Bruderschaft geehrt.

In seinem Jahresrückblick und der Vorstellung des Jahresabschlusses berichtete Heiner Luckey von der wirtschaftlichen Entwicklung des Vereins. Diese war in 2018 von der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Schützenhalle geprägt. Die Investition von über 50.000 Euro wurde dabei komplett in Eigenleistung durch den Vorstand und einige engagierte Schützenbrüder umgesetzt.

Für diesen enormen Kraftakt mit einigen Tausend Arbeitsstunden bedanke sich Uwe Kemmerling nochmals bei allen Beteiligten. Sein besonderer Dank galt dabei Hallenwart Michael Luckey. Dieser hat sich bei der Baumaßnahme als Bauleiter in außergewöhnlicher Weise eingebracht und unzählige Arbeitsstunden bei der Planung und Ausführung geleistet.

Beim Schützenfest vom 29. bis 31. Mai 2019 können sich die Besucher wieder auf beste Unterhaltung durch den Musikverein Altenbüren und das Tambourkorps Unitas Scharfenberg freuen. Auch die Bewirtung wird wieder in bewährter Weise die Festbewirtung Busch aus Rösenbeck übernehmen.

Weitere Informationen zum Verein finden sich auf der Website www.schuetzen-thuelen.de.

Jubilare Mitgliedschaft 75 Jahre Alfons Witteler 70 Jahre Georg Becker 65 Jahre Johannes Beele, Heinz Bohle, Wilhelm Schlömer 60 Jahre Hans-Günter Kemmerling, Franz-Josef Leikop, Franz-Josef Steffen Helmut Steffen 50 Jahre Gregor Henke, Ferdi Nolte,Heinz-Josef Volpert 40 Jahre Andreas Bohle, Gerd Bürger, Josef Drilling, Klaus Engemann, Joachim Griesshaber, Hans-Jürgen Hirsch, Ulrich Höing, Stefan Kupitz, Reinhold Ludwig, Ulrich Ludwig, Franz-Josef Petri, Joachim Schilling, Robert Schilling, Gerd Schlüter, Bernd Schütte, Wilfried Sendler, Hartwig Stein 25 Jahre Carsten Dietrich, Sascha Dietrich, Stefan Fiedler, Thomas Fiedler, Thorsten Heß, Dirk Hoppe, Martin Romahn, Daniel Schönfelder, Markus Schrowange, Tobias Schulze, Björn Steffen, Tobias Volpert, Daniel Vonnahme, Jörg Vonnahme, Jörg Witteler

Verstorbene Schützenbrüder seit der letzten Generalversammlung, Albert Becker, Franz Witteler

Quelle: Heiner Luckey, St.Hubertus Schützenbruderschaft Thülen 1826 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon