brilon-totallokal.de

brilon-totallokal: Oberhof/Planica/Winterberg.Für die Nordischen Kombinierer des Skiklubs Winterberg geht die erfolgreiche Saison weiter.

Bei den von Johanngeorgenstadt nach Oberhof verlegten Deutschlandpokal-Wettkämpfen am Wochenende konnte Lenard Kersting J17 erneut seine starke Form unter Beweis stellen. Den Einzelwettkampf, mit ein Sprung auf der K90 Schanze im Kanzlersgrund und dem anschließenden 10 km Lauf, konnte er mit über 2 Minuten Vorsprung den Sieg mit Laufbestzeit für sich entscheiden. Den 2. Platz belegte Finn Stütz/ VFL Pfullingen, 3. wurde Jan Andersen/ SC Königsbronn.

Beim Sprintwettkampf am Sonntag belegte Lenard nach dem Springen zwischenzeitlich den 7. Platz. Mit erneuter Laufbestzeit über die 5 km Strecke konnte er auf den 3. Platz vorlaufen. Es siegte Andreas Schwarz/WSV Reit im Winkel vor Simon Mach/TSV Buchenberg.

Im Continental-Cup in Planica/SLO konnte Justin Moczarski seine Sprungform vom Training bestätigen und erreicht beim Wettkampfsprung mit 119,5 m Weiten um den K-punkt der Sprunganlage in Planica. Beim anschließenden Kombinationslauf belegte Justin einen guten 20. Platz und setzte mit der achtbesten Laufzeit ein Ausrufezeichen. Er beendet das Wochenende als drittbester Athlet vom DSV und bereitet sich jetzt in Oberstdorf auf den nächsten Wettkampf in Eisenerz/Österreich vor.

BU.: Justin Moczarski beim COC in Planica/Slowenien

Quelle: Skiklub Winterberg, 1.Tuss, Fachwart Nordisch

