Brilon bekommt Bike, Fitness und Lifestyle Zentrum

Was passiert am neuen Standort von Fahrrad- und E-Bike Spezialist Neumann und Tochterfirma Liquid-Life?

brilon-totallokal: Jetzt wurde bekannt, dass am Ostring neben der neuen Liquid-Life Filiale auch noch zwei andere Unternehmen im Bike, Fitness & Lifestyle Zentrum ansässig werden. Es kommt Bewegung ins Spiel und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Premium Bike- und E-Bike Store am Ostring liegt der Fokus auf exklusiven Marken und sportiven Fahrrädern und E-Bikes. Im Mountainbike-Bereich wird die volle Bandbreite von Marathon und Crosscountry über Enduro bis hin zu Downhillbikes für Frauen und Männer verfügbar sein. Hierbei haben Kunden die freie Wahl, ob er zukünftig mit oder ohne elektrische Unterstützung unterwegs sein möchte. Zusätzlich wird das Rennrad- und Triathlon-Segment vollkommen neu aufgezogen. Im Zuge der Sortimentsumstellung erhält das professionelle Bikefitting Einzug im Ostring. Denn nicht nur die extrem sportlichen Fahrer erreichen mit einem optimal angepassten Fahrrad bessere Leistungen, auch der Breitensportler oder der Gelegenheitsradfahrer kommt so in den Genuss des effizienten, schmerzfreien Radfahrens. Über virtuelle Touchpoints können Farb- und Ausstattungsvarianten der Bikes gewählt werden. Wer dann noch immer unschlüssig ist, kann im nahe gelegenen Trailground ein (E-)Bike aus einer der vielseitigsten Testbikeflotten Deutschlands auf Herz und Nieren testen. In der Academy können Fahrtechnik- und Schrauberfähigkeiten ausgebaut und geführte Touren gebucht werden. Die Kursangebote gelten sowohl für Privatkunden als auch für Firmen.

Um aber nach wie vor ein Vollsortiment anbieten zu können tut sich auch am Standort in der Keffelker Straße etwas. Hier entsteht unter anderem ein Kompetenzzentrum für E-Mobilität. Darüber hinaus sind Fahrräder, vom Kinder- und Jugendrad bis hin zum City- und Trekking-Rad am Standort City zu finden. Wer ein Mountainbike unter 1000€ sucht, wird ebenfalls fündig.

Der Platz, der durch die Segmentierung der beiden Filialen entsteht wird für den Aus- und Umbau sowie die Modernisierung des Technik- und Werkstattbereiches genutzt. Ein motiviertes Mechanikerteam setzt ein Ausrufezeichen in Sachen Technik, Innovation und Individualität in den Bereichen Fahrrad, E-Bike und Custombikes.

„Durch die zweite Filiale sind wir in der Lage die Qualität der Verkaufs- und Serviceleistungen zu verbessern“ äußert Dominic Neumann, Geschäftsführer von Fahrrad Neumann und Liquid-Life. „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kundenberater extrem gut geschult und echte Experten in ihrem Bereich sind. Nur mit Spezialisten kann in einem riesigen Markenportfolio wie unserem kompetent beraten werden.“

Lifestyle, Qualität und Identität – diese drei Attribute verbindet die Liquid-Life GmbH in ihrem Namen. Das lässt sich aber nicht nur auf den Fahrradbereich beziehen. Und so entstand die Idee mit zwei fahrradunabhängigen Firmen gemeinsame Sache zu machen. Schon seit Langem hegt Dominic Neumann die Leidenschaft zum Kaffee. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit hervorragenden Kaffee nach Brilon zu bringen. Deshalb entwickelte er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Alex Ferraz und Deutschlands Kaffeeexperten Nummer Eins, Dr. Steffen Schwarz, das Konzept für ein exklusives Café mit eigener Rösterei. Auf der großen Außenterrasse direkt am Möhneradweg können zukünftig neben den E-Bike Akkus auch die Akkus der Fahrer wieder aufgeladen werden. Es darf sich auf mehr als hervorragenden Kaffee gefreut werden. Außerhalb des Tagesgeschäfts runden Workshops, Verkostungen und Themenabende das Angebot ab.

Ein aktiver Lebensstil zwischen Freude, Genuss und sportlicher Aktivität zeichnet auch die Identität von den beiden Jungunternehmern Miriam Decker-Ebbers und Mark Ebbers aus. Das neue Fitnessstudio der Beiden im angrenzenden Neubau ist die dritte Säule des Kompetenzzentrums am Ostring. Miriam ist bereits seit 12 Jahren fester Bestandteil der briloner Sport und Fitnessbranche und Mark bringt ebenso langjährige Erfahrung im Gesundheitssektor mit. Individualität steht hier im Vordergrund, sodass jeder einzelne Aktive hier auf kompetente Beratung und Betreuung bei der Erreichung persönlicher sportlicher Ziele zählen kann. Das Trainerteam kombiniert hierfür das Training an E-Flex Geräten, Functional Training und Indoor-Cycling miteinander. Durch die Kooperation mit Liquid-Life und dem angrenzenden Café wird dieses Angebot vor allem im Sommer durch Outdoor-Abenteuer z.B. mit einem E-Mountainbike ergänzt.

Durch den Zusammenschluss der drei unterschiedlichen Geschäftszweige hat der Kunde die Möglichkeit die Vorteile von Kombiangeboten zu nutzen. Dabei ist es egal, ob der Fahrradkauf bei einer leckeren Tasse Kaffee besiegelt wird, der individuelle Trainingsplan zu den Essensangeboten im Café passt oder das Wintertraining eines Rennradfahrers durch Kraft- und Ausdauertraining an Geräten komplettiert wird. Wichtig ist vor allem, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und ihm zahlreiche Türen geöffnet werden, er aber selbst entscheidet, ob und wie er die Angebote miteinander kombinieren will oder einfach einzeln nutzt.

BU.: Dr. Steffen Schwarz, Kaffeeexperte No. 1, Dominic Neumann und Alex Ferraz

