Peter Liese ist Spitzenkandidat der NRW-CDU für die Europawahl am 26. Mai

brilon-totallokal: Siegburg/Südwestfalen – Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese ist Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen für die Europawahl am 26. Mai 2019. Liese wurde heute in Siegburg auf einem Delegiertenparteitag auf Nummer eins der Landesliste gewählt. Peter Liese freute sich sehr über die Nominierung und bedankte sich nach der Wahl zugleich bei den vielen Unterstützern in seiner Heimat Südwestfalen: „Ich freue mich über die Nominierung und sehe sie auch als Anerkennung für unsere Region Südwestfalen.“

In einer emotionalen Rede hielt Liese zuvor vor den Delegierten ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa und warnte zugleich vor Populisten und Antieuropäern im Europäischen Parlament. „Die EU ist für uns in Nordrhein-Westfalen unverzichtbar und wir dürfen nicht zulassen, dass Anti-Europäer das Parlament lähmen und die Probleme nicht anpacken. Lassen Sie uns die Europawahl daher zu einem Referendum für Europa machen und Populisten und Antieuropäer in die Schranken weisen“, rief der gelernte Arzt den Delegierten und Gästen in Siegburg zu. In diesem Zusammenhang appellierte Liese, insbesondere mit Blick auf die Brexit-Abstimmung, an der Europawahl teilzunehmen, so dass es am Wahlabend kein böses Erwachen gebe. Liese sieht durch Entwicklungen in Großbritannien und z.B. Italien die ernsthafte Gefahr eines Zerfallens der EU. Daher komme es ganz besonders auch auf das deutsche Wahlergebnis an, da Deutschland die meisten Abgeordneten stelle. „Das Brexit-Chaos in Großbritannien zeigt doch sehr deutlich, wie wichtig und unverzichtbar die Zusammenarbeit in der Europäischen Union ist“, so Liese. Zugleich wehrte sich Liese aber gegen die Befürchtung, die Nationalstaaten mehr und mehr auflösen. „Ich möchte auch in 20 Jahren noch mit der deutschen Handball- oder Fußballnationalmannschaft mitfiebern.“ Europa müsse sich aber gemeinsam um die Dinge kümmern, die die Mitgliedsstaaten alleine nicht lösen können. Als Beispiel nannte er hierfür unter anderem die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik, die Innere Sicherheit, die Flüchtlingsproblematik und den Klimawandel.

Liese ist Arzt und vertritt seit 1994 die Region Südwestfalen im Europäischen Parlament und ist seit 2017 Landesgruppenchef der NRW-CDU.

Quelle: Dieter Berger

