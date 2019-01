Theater für Kinder ab 2 Jahren in Brilon

Brilon-Totallokal: „Firiwizi Naseweis“ kommt ins Bürgerzentrum Kolpinghaus

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour präsentiert am 13. Februar 2019 um 15.00 Uhr auf der Studiobühne im Bürgerzentrum Kolpinghaus das Kindertheaterstück „Firiwizi Naseweis“. Zu Gast ist diese, vom Kultursekretariat NRW Gütersloh geförderte, Produktion mit dem Theater Couturier aus Berlin.

Was geschieht? Ein Kontrabass, ein Ton, ein Lied. Ein Loch, ein Schlitz, eine Klappe, ein Geräusch. Da war doch was? Eine kleine Nase lugt hervor. Ist der Bass etwa bewohnt? Mäuse erscheinen und verschwinden, wie es ihnen gerade passt. Was soll man mit diesen vorwitzigen Überraschungsgästen nur machen? Natürlich Musik und zwar zusammen!

Mit Humor und Musik, Gesang, Schauspiel und Figurenspiel entsteht ein poetisches Theater für die Jüngsten bei ihrem allerersten Theaterbesuch.

Der Eintritt beträgt 4,- € pro Person. Kinder im KNAX-Club bekommen 1,- € Ermäßigung. Die Karten sind im Vorverkauf im Tourismusbüro der BWT und im Bistro „In Foro“ in Brilon erhältlich.

Bildnachweis: Theater Couturier

Bildunterschrift: Mausestarkes Figurentheater kommt mit „Firiwizi Naseweis“ nach Brilon.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

