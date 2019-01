Runde Genussspendenaktion

Brilon-Totallokal: Spontan-Grillen für den guten Zweck am Kreisel

brilon-totallokal: Olsberg. Die Freude über die freie Fahrt am neuen Olsberger Kreisel wurde jüngst mit Genuss und einer guten Gabe gefeiert. Mit einem spontan errichten Grillstand für den guten Zweck direkt am Kreisverkehr lockten die Metzgerei Schnorbus und die Bäckerei Sommer die Passanten. Beim winterlichen Bratwurst in Brötchen Imbiss wurde in der Bilanz 200 Euro erwirtschaftet, die an den Warenkorb Olsberg gespendet wurden. Dafür sagen die Kundschaft und das Team ein herzliches Dankeschön.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon