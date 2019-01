Tolle Stimmung und ausverkauftes Haus bei „Frau Höpker bittet zum Gesang“

Brilon-Totallokal: Auch die 7. Veranstaltung “Frau Höpker bittet zum Gesang”, organisiert vom Frauenchor

brilon-totallokal: Just for Joy aus Brilon, war ein voller Erfolg. Schon vor Weihnachten waren alle Karten für das Mitsingkonzert ausverkauft.

Allen, die eine Karte bekommen konnten, wurde an diesem Sonntag wieder ein abwechslungsreicher Liederabend geboten. Die Zeile “Besser kann es nicht sein” aus dem Lied “Ein Hoch auf uns” von Andreas Bourani und “So ein Tag, so wunderschön wie heute” wurden nicht nur gesungen, sondern auch empfunden. Mit der “Ode an die Freude” endet dann ein wieder ein tolles Mitsingkonzert.

Quelle: Anja Vonstein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon