Meisterliches Brüderpaar

Brilon-Totallokal: Das gab´s schon lange nicht mehr beim Kodokan…

brilon-totallokal: Die Brüder Jonas und Lukas Hamann haben gemeinsam ihre Prüfung zum Schwarzgurt bestanden! Die beiden bewiesen vor der Prüfungskommission am 19. Januar in Lippstadt in allen technischen Bereichen erfolgreich ihr Können und haben damit ihr Dasein als „Judoschüler“ für immer hinter sich gelassen. Jonas und Lukas sind ein echtes Eigengewächs des Kodokan und schon seit 2007 im Training.

Die beiden eher ruhigen Typen aus Bestwig sind ein Musterbeispiel dafür, wie man sich im Judo erfolgreich und beharrlich hocharbeitet. Die 18 und 20 jahre jungen Männer sind in Olsbergs Judogruppen zu echten Vorbildern und Leistungsträgern gewachsen. Der Verein und das Trainerteam sind stolz auf ihre neuen Meister, herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Stefan Drinhaus

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon