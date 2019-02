14. Briloner Unternehmerforum „Fördermöglichkeiten in der Region – Wie kann mein Unternehmen profitieren?“

brilon-totallokal: Am 21.02.2019 laden die BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und der Wirtschaftsclub Hochsauerland zum 14. Mal zum Briloner Unternehmerforum ein. Thema des Abends: „Fördermöglichkeiten in der Region – Wie kann mein Unternehmen profitieren?“

„Unsere Region ist keine klassische Förderregion. D.h., Fördermittel, wie es sie nicht weit von uns in anderen Regionen gibt, stehen nicht zur Verfügung. Aber es gibt auch bei uns Wege, Unterstützungen zu bekommen. Doch diese Angebote sind vielen Unternehmen noch unbekannt. Dieses wollen wir ändern.“, so die Organisatoren Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und Eckhard Lohmann, 1. Vorsitzender Wirtschaftsclub Hochsauerland, in einer Pressemitteilung.

Insgesamt werden an diesem Abend fünf Förderprogramme vorgestellt. Zu Beginn wird Herr Frederik Woischwill von der Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland e.V. die Förderprogramme „Potentialberatung“ und „unternehmensWert:Mensch plus“, vorstellen. Bei beiden Förderprogrammen geht es um Zuschüsse bei Unternehmensberatungen. Daran anschließend wird der Bildungsscheck NRW, ein Förderprogramm zur Unterstützung von Weiterbildungen, von Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme vorgestellt. Bildungsschecks können direkt vor Ort in Brilon bei der BWT beantragt werden und können von allen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten genutzt werden. Abschließend wird Herr Andreas Becker vom Transferverbund Südwestfalen, auch bekannt unter dem Begriff „Technologiescouts“, zu den Themen „Innovationsgutschein“ und „Digitalisierungsgutschein“ referieren. Mit diesen Instrumenten haben kleine- und mittelständische Unternehmen Zugang zu Forschungslaboren und können direkte Förderung im fünfstelligen Bereich akquirieren.

Das 14. Briloner Unternehmerforum findet im Bürgerzentrum – Kolpinghaus in Brilon statt. Beginn ist um 18:00 Uhr, das Programm wird ca. 60 Minuten dauern. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, bei einem leckeren Imbiss, sowohl mit den Referenten, als auch mit den weiteren Teilnehmern, ins Gespräch zu kommen.

Zum 14. Briloner Unternehmerforum sind alle interessierten Unternehmer aus Brilon und Umgebung, sowie die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Hochsauerland eingeladen. Um vorherige Anmeldungen bis zum 18.Februar 2019 wird gebeten. Weitere Informationen über die Veranstaltung, inklusive Anmeldeformular, sind unter www.briloner-wirtschaft.de zu finden.

Foto: Unternehmerforum

BU.: Gut besucht waren die bisherigen Briloner Unternehmerforen.

Quell: ppa. Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon