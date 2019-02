Begrüßung von Pfarrer Bernd Götze

Brilon-Totallokal: Der Paderborner Erzbischof hat uns den früheren Pfarrer von Rüthen, Bernd Götze, als Pastor in den Pastoralverbünden Brilon und Thülen zugedacht.

brilon-totallokal: Nach Absprache mit Pfarrer Götze und dem Erzbischöflichen Generalvikariat wird er zu Beginn des Februars im Pfarrhaus zu Thülen seine Wohnung beziehen. Damit ist er jedoch nicht Pfarrer von Thülen, sondern Pastor im künftigen Pastoralen Raum mit Wohnsitz in Thülen. Die Ortsnähe wird jedoch und hoffentlich auch die Nähe zur dortigen Bevölkerung erleichtern.

Am 10. Februar wird offiziell Pfarrer Götze in der Hl. Messe um 10.00 Uhr in der Nikolaikirche vorgestellt, obwohl er ja schon seit November 2018 uns zur Verfügung gestanden hat. Im PfarrZentrum kann man bei dem anschließenden Empfang Pfarrer Götze persönlich willkommen heißen, dazu sind alle herzlich eingeladen. Die Vereine und Verbände haben die Möglichkeit, mit Ihren Fahnenabordnungen an der Hl. Messe teilzunehmen.

Der in Anröchte aufgewachsene Pfarrer Bernd Götze, geb. 1961, ist dem Propst noch aus Studientagen bekannt. Nach den Studien in Paderborn und Innsbruck wurde Bernd Götze 1989 in Paderborn zum Priester geweiht. Seine erste Vikarsstelle erhielt er in Siegen-Weidenau. Es folgten ab 1992 die Vikarsstelle und Bundeswehrseelsorge in Neunkirchen /Burbach. Ab 1996 übernahm Bernd Götze die Aufgabe des Pfarradministrators in Eversberg und Wehrstapel bei Meschede. Ab 2006 übernahm er dann die Pfarrstelle in Rüthen, womit die Leitung des Pastoralverbundes verbunden war. Da nun die seelsorglichen Strukturen in Rüthen und Anröchte neu geordnet werden, ist die Versetzung in unsere Pastoralverbünde für die Kath. Kirche in Brilon ein besonderes Geschenk.

Quelle: Beate Busch, Propsteipfarrsekretärin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon