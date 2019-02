Beratungstage und Online-Anmeldung am Berufskolleg Olsberg

Brilon-Totallokal: Wie geht es weiter nach meinem Hauptschul- oder Realschulabschluss?

brilon-totallokal: Kann ich das Abitur am Berufskolleg machen? Welche berufliche Fachrichtung kann ich einschlagen? Wie kann ich einen höheren Bildungsabschluss mit einem Beruf kombinieren?

Zu diesen und vielen anderen Fragen stehen Ihnen unsere Beratungslehrer an den Beratungstagen am 08. und 09. Februar sowie am 22. und 23. Februar 2019 freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr im Berufskolleg Olsberg zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2019/2010 einen Bildungsgang am Berufskolleg Olsberg des Hochsauerlandkreises besuchen möchten, können sich in der Zeit vom 01.02. bis zum 08.03.2019 anmelden. Weitere Informationen finden Interessierte über das Internet unter www.berufskolleg-olsberg.de. Nach Eingabe der Daten und Ausdruck des Online-Anmeldeformulars ist dieses unterschrieben und mit den erforderlichen Unterlagen umgehend dem Berufskolleg Olsberg zuzusenden.

