Brilon-Totallokal: Die Feuerwehr Brilon hatte gestern Mittag einen Brand in Altenbüren gelöscht

brilon-totallokal: An der Steinbergstraße war gegen 11.00 Uhr in einem Gartenschuppen eine Abfalltonne in Brand geraten. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer unter Einsatz von schwerem Atemschutz gelöscht werden. Eine größere Ausbreitung wurde so verhindert werden. Auch zwei Hasen wurden gerettet.

Die Löschgruppen Altenbüren und der Löschzug Brilon waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Marcus Bange, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon