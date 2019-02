Freisprechung Feinwerkmechaniker

Brilon-Totallokal: 11 neue Gesellen verstärken die Maschinenbaubetriebe in der Region

brilon-totallokal: Die Auszubildenden im Feinwerkmechaniker-Handwerk mit dem Schwerpunkt Maschinenbau haben in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland in Meschede ihre Prüfungszertifikate erhalten. Lehrlingswart und Prüfungsausschussvorsitzender Christian Kemmling aus Brilon zeichnete hierbei Viktor Wiens aus dem Ausbildungsbetrieb Paul Köster GmbH, Medebach, als Prüfungsbesten mit der Gesamtnote „sehr gut“ aus.

In seiner Ansprache appellierte er an die jungen Fachgesellen, nicht stehen zu bleiben und sich auf jeden Fall beruflich weiter zu bilden, sei es als Techniker oder Meister. „Ihre Aufgabe ist es jetzt, neue Techniken unter dem Stichwort „Handwerk 4.0“ in den beruflichen Alltag umzusetzen!“ rief er den neuen Fachkräften der Innung Metall Brilon/Meschede zu.

Dem stolzen Berufsnachwuchs gratulierten ebenso die Mitglieder des Prüfungsausschusses Mirco Beule, Brilon als Arbeitgeberbeisitzer und Prüfungsausschussvorsitzender, Christopher Kemmling, Brilon, und Sascha Jendrysik, Heinrichsthal, als Arbeitnehmer-beisitzer und die Lehrerbeisitzer StR Antonius Hegers, Bad Wünnenberg, und StR Karl-Heinz Knipp aus Medebach.

Quelle: Christiane Senge, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

