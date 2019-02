Voller Erfolg für die 15. Skibörse Olsberg

Brilon-Totallokal: 1.400 Euro-Spende für Kinder- und Jugendarbeit

brilon-totallokal: Olsberg. Die Olsberger Skibörse ist auch nach 15 Jahren weiterhin auf einem Erfolgskurs. „Diese war eine der am besten besuchten.“, so Initiatorin Claudia Schettel. Sage und schreibe 1.400 Euro konnten gespendet werden.

Es herrschte Freibadwetter bei der ersten Skibörse im Sauerland am verkaufsoffenen Sonntag Mitte Oktober 2018. „Das Wetter hat unserer Skibörse keinen Abbruch getan“, so Claudia Schettel von Sport und Mode Schettel. „Wenn der letzte Winter gut war, strömen die Besucher in Scharen zur Skibörse. Und dieser Winter ist auch wieder gut.“, schmunzelt sie.

„Die Jugend ist unsere Zukunft“ (Cathrin Klamandt, Sparkasse Olsberg)

Einmal im Jahr, im Herbst, findet die Skibörse statt. Verkäufer, die daheim Platz machen möchten für neues Equipment und Outfit, bieten gut erhaltene Wintersport-Artikel aus zweiter Hand an, während Käufer die Ware zum Schnäppchenpreis erwerben können. Als besonderer Service kommt die fachmännische kostenfreie Justierung der Skibindungen hinzu. Die Veranstaltung findet einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Olsberg-Bigge satt. Cathrin Klamandt, Filialleiterin: „Wir möchten die Jugendarbeit fördern, die Jugend ist unsere Zukunft.“ Und deshalb geht die Spende traditionell an ortsansässige Institutionen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. „10 Prozent der Erlöse behalten wir für die Spende ein“, schildert Klamandt.

10 Prozent, das waren in dieser Saison beachtliche 1.400 Euro. Der Skiclub Bestwig freut sich über 700 Euro als Zuschuss für die neuen Skianzüge. Jeweils 350 Euro gehen an den Förderverein der Offenen Ganztagsschule Bruchhausen zur Unterstützung der Mittagsbetreuung und an die Schule an der Ruhraue.

Infokasten:

Aufgrund des hohen Besucherandrangs und der entsprechend beengten Räumlichkeiten sowie der daraus resultierenden Saunatemperaturen während der Anprobe findet die Skibörse in diesem Jahr in der Schützenhalle in Bigge statt.

Der Termin steht auch bereits fest: 27.10.2019 (letzter Sonntag in den Herbstferien)

BU.: Vertreter der Sparkasse und des Skiclub Bestwig, Schulleitung und Förderverein der Schule an der OGS Bruchhausen und Schulleitung Schule an der Ruhraue

Quelle: Anne Nübold, Sparkasse Hochsauerland

