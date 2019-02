Generalversammlung des Musikvereins Hoppecke „Die Hochsauerländer“

Brilon-Totallokal: 39 Jahre Vorstandsarbeit im Musikverein Hoppecke

brilon-totallokal: Hoppecke. Im Dezember lud der Musikverein Hoppecke „Die Original Hochsauerländer“, seine Mitglieder zu ihrer jährlichen Generalversammlung ein. Pascal Schörmann eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf das Jahr 2018. Durch die Gestaltung von Karnevalssitzungen, dem Jahreskonzert, Schützenfesten, vielen Ständchen sowie das Mitwirken beim Olsberger Stadtschützenfest, konnte der 1. Vorsitzende auf ein musikalisch gelungenes Jahr zurückblicken. Er bedankte sich bei allen MusikkollegInnen für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Nach den Berichten der Schriftführerin, des Kassierers sowie der Jugendvertreter und der Entlastung des Vorstandes standen die Neuwahlen an. Ein großer Dank richtete sich an den gesamten Vorstand, für die geleistete Arbeit.

Bei den anstehenden Neuwahlen aller zweiten Ämter wurde Marina Muckermann in ihrem Amt, als 2. Vorsitzende bestätigt. In den anderen Ämtern gab es hingegen Neuerungen. Künftig wird der Vorstand von Jörg Muckermann als 2. Kassierer (vorher Uwe Niemeier), Corina Henke (vorher Michaela Voss) als 2. Schriftführerin, sowie Nicole Erlemeier (vorher Martin Bormki) als 2. Beisitzerin ergänzt.

Pascal Schörmann bedankt sich bei allen scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige Vereinsarbeit und hob insbesondere Martin Bormki hervor, der vor ihm den Vorsitz des Vereins übernahm und insgesamt 39 Jahre im Vereinsvorstand tätig war.

Die ersten Ämter werden weiterhin durch Pascal Schörmann als 1. Vorsitzenden, Ralf Willecke als 1. Kassierer, Stefanie Schleich als 1. Schriftführerin sowie Eva Steinkemper als 1. Beisitzerin bekleidet. Ergänzt wird der Vorstand durch den Dirigenten Frank Lahme, der Dirigentin des Jugendorchesters Linda Willecke, sowie Greta Blömeke und Alina Grossmann als Jugendvertreterinnen.

Im Verlauf der Versammlung gab Pascal Schörmann zudem einen Ausblick auf das Jahr 2019:

Neben den Karnevalsveranstaltungen in Hoppecke, den Schützenfesten in Messinhausen, Brilon und Assinghausen sollte man sich schon jetzt den 13. April 2019 vormerken. Unter dem Motto „Helden der Musik“ erwartet die Zuhörer ein anspruchsvolles und unterhaltsames Konzertprogramm in der Schützenhalle in Hoppecke.

Quelle: Corina Henke, 2. Schriftführerin Musikverein Hoppecke

