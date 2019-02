19 neue Fachkräfte im Ausbildungsberuf Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

Brilon-Totallokal:Die Auszubildenden im Ausbildungsberuf Land- und Baumaschinenmechantroniker/-in haben im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Hotel Bigger Hof in ihre Prüfungszertifikate erhalten.

brilon-totallokal: Lehrlingswart und Prüfungsausschussvorsitzender Hubertus Schütte aus Giershagen zeichnete hierbei Felix Heimes aus dem Ausbildungsbetrieb maschinen + technik Sauerland GmbH & Co KG, Schmallenberg, als Prüfungsbesten mit der Gesamtnote „gut“ aus.

In seiner Ansprache appellierte er an die jungen Fachgesellen, nicht stehen zu bleiben und sich auf jeden Fall beruflich weiter zu bilden. „Nehmen Sie die Herausforderungen Ihres sehr interessanten Berufes an und setzen Sie das Gelernte in die Praxis um!“ riet er den neuen Fachkräften der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Südwestfalen.

Dem stolzen Berufsnachwuchs gratulierten ebenso die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses, Andreas Wiegers, Marsberg als Arbeitgeberbeisitzer und Prüfungsausschussvorsitzender, Markus Köster, Meschede – Olpe und Thomas Fuchte, Eslohe – Reiste als Arbeitnehmerbeisitzer und der Lehrerbeisitzer StR Martin Hecker, Brilon.

Folgende Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in, haben ihre Prüfung bestanden

Prüfungsliste Winter 2018/2019

Ausbildungsberuf: Land- und Baumaschinenmechatroniker/ -in

Fachrichtung:

Name der/des Auszubildenden Name des Ausbildungsbetriebes

Christian Bange Im Moore Landtechnik e.K. Inh. Thomas Im Moore

Brilon Brilon

Lars Biecker maschinen + technik Sauerland GmbH & Co. KG

Schmallenberg Schmallenberg

Darius Bödefeld Bernd Schlüter Landtechnik

Brilon Büren

Dennis Brune Maschinenbau Tigges GmbH

Schmallenberg Schmallenberg

Lukas Brune Reiner Sommer Landtechnik e.K.

Schmallenberg Eslohe

Hanna Danne-Wiesehoff Krengel Landtechnik GmbH & Co.KG

Menden Sundern

Jonas Fabri Norbert Jürgens Motorgeräte

Schmallenberg Schmallenberg

Moritz Ganzer maschinen + technik Sauerland GmbH & Co. KG

Schmallenberg Schmallenberg

Niklas Griebenow Bernhard Schütte GmbH Landmaschinen

Marsberg Marsberg-Giershagen

Timo Güthe AGRAVIS Technik Lenne-Lippe GmbH

Finnentrop Lennestadt

Felix Heimes (Prüfungsbester) maschinen + technik Sauerland GmbH & Co. KG

Schmallenberg Schmallenberg

Sebastian Kiefer Rademacher oHG Land- und Industrietechnik

Hagen Halver

Andreas Middeke Engelbert Schledde Land- und Gartentechnik

Menden Menden

Christian Osebold Franz-Josef Schwartpaul Landtechnik

Sundern Neuenrade

Marcel Roszak Bernhard Schütte GmbH Landmaschinen

Brilon Marsberg-Giershagen

Robin Schulte Reiner Sommer Landtechnik e.K.

Schmallenberg Eslohe

Simon Schulte AGRAVIS Technik Lenne-Lippe GmbH

Eslohe Lennestadt

Lena Textor Rademacher oHG Land- und Industrietechnik

Halver Halver

Jan Wüllner Wiegers-Gabelstapler GmbH & Co KG

Marsberg Marsberg

Prüfungsausschuss A: Andreas Wiegers (Arbeitgeberbeisitzer und Vorsitzender), Marsberg

Thomas Fuchte (Arbeitnehmerbeisitzer), Eslohe – Reiste

StR Martin Hecker (Lehrerbeisitzer), Brilon

Prüfungsausschuss B: stv. Obermeister Hubertus Schütte (Vorsitzender), Marsberg – Giershagen

Markus Köster, (Arbeitnehmerbeisitzer) Meschede – Olpe

StR Martin Hecker (Lehrerbeisitzer), Brilon

Quelle: Christiane Senge, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon