Was tun? Was tun! – Gymnasium Petrinum präsentiert Ausstellung „Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen“

brilon-totallokal: „Rechtsextremismus stellt eine Gefahr für unsere Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft dar.“ Diese Feststellung nahmen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Petrinum in Brilon zum Anlass, sich entsprechend zu engagieren: In Zusammenarbeit mit dem Forum Jugend und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung präsentieren sie mit Unterstützung der Politik-Lehrkräfte Ina Schramm und Michael Post die Wanderausstellung „Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen“ in der Aula des Schulzentrums.

Zur Eröffnung der Ausstellung konnte Schulleiter Johannes Droste mit dem heimischen Vertreter im Bundestag, Dirk Wiese, sowie dem Bürgermeister der Stadt Brilon, Dr. Christof Bartsch, zwei hochkarätige und engagierte Gäste begrüßen. Neben ihren Grußworten zur Bedeutung der Demokratie und zu aktuellen Gefährdungen hatten die Schülerinnen und Schüler in der folgenden Podiumsdiskussion Gelegenheit, ihre Fragen an die Vertreter der Politik und Schule zu stellen und beispielsweise über die Bedeutung von politischer Bildung in der Schule oder die Gefahren und Ausprägungen des Rechtsextremismus und –populismus zu diskutieren. Mehr als deutlich wurde in dieser Auftaktveranstaltung, dass das Thema aktueller denn je und gerade für Jugendliche von besonderem Interesse und enormer Notwendigkeit ist.

Schulguides freuen sich auf regen Besuch

Die Ausstellung kann noch bis zum 18.2.2019 in der Aula des Petrinums von Schulklassen besucht werden. Ausgebildete Schülerguides führen interessierte Schulklassen und Lehrer durch die Ausstellung und stellen sich der Diskussion über das hochaktuelle Thema.

Die Ausstellung möchte Schülerinnen und Schüler auf diese Gefahren hinweisen und über die verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus mit speziellem Fokus auf Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen informieren. Es werden mögliche Gründe für und die Ausprägungen von rechtsextremen Einstellungen und Weltbildern dargelegt und aufgezeigt, welche Formen rechtsextremes Verhalten annehmen kann. Einen besonderen Schwerpunkt legt die Ausstellung darauf, aufzuzeigen, wie man sich gegen Rassismus und Gewalt und für Demokratie und Menschlichkeit einsetzen kann.

Die Schülerguides würden sich freuen, viele Schulklassen (ab 8. Schuljahr) anderer Schulen begrüßen und durch die Ausstellung führen zu können. Termine können gerne über das Schulsekretariat vereinbart werden.

BU.: Die Moderatoren Ann-Kathrin Stappert und Tom Schwartz sowie die Podiumsgäste Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Schulleiter Johannes Droste und MdB Dirk Wiese (v. links)

Quelle: Johannes Droste, Gymnasium Petrinum, Brilon

