Ausstellung zur Fotoaktion „Mein Lieblingsplatz“

brilon-totallokal: Zu diesem Anlass wird im Herbst 2019 ein Bildband über Lieblingsorte in Brilon und seinen 16 Dörfern im Verlag Podszun erscheinen. Im vergangenen Frühjahr hatte die Stadt Brilon zu einer Fotoaktion aufgerufen und Einheimische und Gäste aufgefordert, ihren persönlichen Lieblingsplatz zu fotografieren und einzureichen.

Inzwischen liegen ca. 200 Fotografien vor, die zum einen wunderbare Naturorte in Brilon und seinen Ortsteilen zeigen, zum anderen Lieblingsplätze von Kindern. Auch die während des heißen Sommers 2018 so geschätzten Freibäder in Gudenhagen und Alme sind mit Schnappschüssen vertreten.

Bürgermeister Dr. Bartsch wird am Dienstag, 12. März 2019, um 16 Uhr im Foyer des Rathauses eine Ausstellung zu dieser Fotoaktion eröffnen. Bis Ende März können dann die eingereichten Fotografien angeschaut werden, bevor sich das Redaktionsteam für den dritten Jubiläumsband an die Arbeit macht und Bilder für den neuen Band aussucht. Weitere Infos zur Fotoaktion und Ausstellung gibt es beim Stadtarchiv Brilon. Telefon 02961 / 794-244 oder stadtarchiv@brilon.de.

Übrigens können noch bis zum 6. März 2019 weitere Bilder für die Fotoaktion „Fotografiere Deinen Lieblingsplatz“ auf der Homepage der Stadt Brilon unter der Rubrik Stadtverwaltung eingereicht werden.

Bild: Links Rita Sommer-Malinowski und Ute Hachmann vom Briloner Stadtarchiv präsentieren das Plakat zur Fotoausstellung.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

