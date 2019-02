Neueröffnung Informationsbüro für Senioren und Angehörige

Brilon-Totallokal: Anfang der Woche öffnete das Charleston Wohn- und Pflegezentrum Brilon seine Pforten in der Innenstadt für alle Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung im Alter

brilon-totallokal: Da die zugehörigen Häuser „Wachkoma Haus Oase“ und „Christophorus Haus Brilon“ außerstädtisch im Ortsteil Gudenhagen liegen, bietet sich die zentrale Lage in der Nähe der Fußgängerzone für eine Beratung an. Ein Teil des Büros ist seit Beginn des Jahres bereits mit Mitarbeitern der Lohnbuchhaltung der regionalen Charleston Häuser belegt. Nun folgte zum Wochenbeginn zusammen mit der neuen Beschilderung der Schaufenster das Programm für die Öffentlichkeit. Jeden Mittwochvormittag von 8.30 bis 12.00 Uhr und jeden Donnerstagnachmittag von 14.30 bis 17.00 Uhr steht Ihnen ein Mitarbeiter des Aufnahmemanagements für Beratungsgespräche zur Verfügung. Selbstverständlich haben Interessierte auch an allen anderen Werktagen die Möglichkeit Informationsmaterial zu erhalten. Telefonischer Kontakt ist unter 02961-9119247 möglich.

Zusätzlich stehen donnerstags ab 15.00 Uhr folgende Aktivitäten auf dem Programm:

erster Donnerstag im Monat: Beratung in allen Bereichen rund um (stationäre) Pflege im Alter zweiter Donnerstag im Monat: Vorstandssitzung des Seniorenbeirats der Stadt Brilon

dritter Donnerstag im Monat: offener Gesprächskreis für Angehörige dementiell Erkrankter (ab März)

vierter Donnerstag im Monat: „Fit bleiben bis ins hohe Alter“ (ab März, um vorherige Rücksprache wird gebeten)

Wir freuen uns auf den Start in der Querstraße und hoffen Sie bald in unseren Räumen begrüßen zu können!

Quelle: Petra Klompmaker, Christophorus Haus Brilon

