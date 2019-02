Viele kleine Mechatroniker im Autohaus Hans Witteler

Brilon-Totallokal: Einen spannenden Nachmittag im Autohaus Hans Witteler erlebten die Jungen und Mädchen der Kita St Elisabeth in Brilon

brilon-totallokal: Peter Wirth, Serviceleiter, zeigte den Kindern alle Bereiche der Firma und der Werkstatt.

Zunächst wurde die Hebebühne erklärt und die Kinder durften hier auf und ab fahren.

In der Lackiererei, in der es „gut“ roch , wurde vorgestellt, wie die Farbe auf die Ersatzteile gespritzt wird.

In der Wärmekammer (52 Grad) in der die lackierten Autos trocknen, kamen die Mitarbeiter und auch Kinder dann ganz schön ins Schwitzen.

Weiterhin wurde den Kindern vorgeführt, wie Reifen von der Felge ab-und wieder aufgezogen werden.

Begeistert wurde in der Werkstatt auch ein Auto angeschaut, das noch leer war, ohne Sitze, Lenkrad, Radio usw.

Am Ende war der Berufswunsch der Kinder klar- wir werden Mechatroniker.

Quelle. Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon