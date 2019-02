Willi Linnemann zum Ehrenmitglied ernannt

Brilon-Totallokal: Auf der Generalversammlung des TuS Antfeld wurde Willi Linnemann für sein großes Engagement von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt

brilon-totallokal: Antfeld. In einer Laudatio sprach der Vorsitzende Friedhelm Nagel von einem beispiellosen ehrenamtlichen Einsatz für die Belange des Sportvereins. Willi Linnemann war aktiver Fußballspieler, Jugendleiter, Obmann der Fußball-Damen- Mannschaft in der Pflege und Betreuung der Sportplatzanlage und der Sporthalle über 50 Jahre aktiv. Absolute Zuverlässigkeit und ein großes Fachwissen zeichneten Willi Linnemann aus. Der Sportverein ist Willi Linnemann zu großem Dank verpflichtet.

Bei den Vorstandswahlen wurde Friedhelm Nagel als Vorsitzender und Patrick Plonka als 1. Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Als 2. Geschäftsführer wurde Wolfgang Krause gewählt, Dirk Spiekermann wird weiter als Platzkassierer fungieren. Während der Junioren-Fußball nach wie vor unter den schwachen Geburtsjahrgängen leidet, konnte Trainer Sascha Krebs, der auch für die nächste Saison als Trainer für den Senioren-Fußball zur Verfügung steht, von einer guten Punktebilanz und einer guten Trainigsbeteiligung berichten.

Die Radsport- und Tennisabteilungen können weiterhin gute Ergebnisse aufweisen. Erstmals wird in diesem Jahr eine Junioren-Tennismannschaft an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Die neugegründete Kinderturngruppe unter der Leitung von Raphaela Betten und Sabrina Liese verzeichnen einen erfreulichen Zulauf. Die Damenturngruppe, unter der Leitung von Elli Düppe, hat weiterhin einen guten Zuspruch.

In 2019 stehen weitere Renovierungen in der Sporthalle und am Sportplatz an. Friedehelm Nagel führt aus, dass die Kosten für die Renovierungen durch den Verein aufgebracht werden müssen.

Verstärken will der TuS die Aktivitäten rund um den Erwerb des Sportabzeichens. Angebote hierzu soll es auch im Rahmen des diesjährigen Sportfestet an den Pfingsttagen geben.

Quelle: Eva Düppe

