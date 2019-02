Anmeldezeitraum für das Gymnasium Petrinum beginnt

Brilon-Totallokal: Am 8. Februar startet die Oberstufe, am 22. Februar folgen die Viertklässler

brilon-totallokal: Vom 8. Februar 2019 bis zum 27. Februar 2019 können Schülerinnen und Schüler für die Gymnasiale Oberstufe, vom 22. Februar 2019 bis zum 8. März 2019 können Schülerinnen und Schüler für die Erprobungsstufe am Gymnasium Petrinum angemeldet werden

Brilon.Im Februar beginnt der Zeitraum, in dem Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Petri­num in Brilon angemeldet werden können:

nDie Anmeldungen zur künftigen Jahrgangsstufe 5werden im Sek­retariat zu folgenden Zeiten entgegengenommen: vom 22. Februar bis 3. Märzjeweils montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhrsowie freitags bis 13 Uhr.

nAls besonderen Service bietet die Schule an, auch am Samstag den 23.02.2018 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Anmeldungen entgegenzunehmen.

nAm Freitag, 1. März, und am Ro­senmontag, 4. März, bleiben Schule und Sekretariat geschlos­sen.

nSchülerinnen und Schüler, die künftig die Oberstufedes Gymna­siums besuchen wollen, können von Montag, 8. Februar, bis Frei­tag, 27. Februar,zu den genannten Zeiten im Sekretariat angemeldet werden.

Schulleitung und die Erprobungsstufenkoordinatorin stehen für Einzelberatungen zur Verfügung. Informationen bzw. Terminabsprachen unter der Telefonnummer 02961 974533 oder per E-Mail an sekretariat@petrinum-brilon.de

Anmeldeunterlagen

Um das Anmeldeverfahren möglichst unkompliziert und reibungslos zu gestalten, bittet die Schule die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen darum, zur Anmeldung folgende Unterlagen (möglichst als Kopie) mitzubringen: Das aktuelle Halbjahreszeugnis, die Grundschulempfehlung sowie die Geburts- bzw. Abstammungsurkunde.

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen bringen ebenfalls das aktuelle Halbjahreszeugnis und eine Kopie der Geburts- bzw. Abstammungsurkunde zur Anmeldung mit.

Anmeldebogen zum Download

Zur Erleichterung und schnelleren Abwicklung des Anmeldeverfahrens stellt das Petrinum einen Anmeldebogen zum Download bereit, der bequem am Rechner oder aber per Hand ausgefüllt werden kann und zwar unter dem Link www.petrinum-brilon.de/index.php/aktuellesauf der Internetseite www.petrinum-brilon.de.

Informationen zum MINT-Profil

Da bereits ein Informationsabend mit Instrumentenkarussel zu unserer BläserKlasse stattgefunden hat, können Sie selbstverständlich auch Fragen zu unserem MINT-Profil unter www.petrinum-brilon.de oder per Mail an MINT@petrinum-brilon.destellen oder auf der Homepage Informationen zu dem Profil einsehen.

Quelle: C. Biedendorf, Gymnasium Petrinum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon