Neue Gruppenleiter bei der Jugendfeuerwehr

22 Betreuer aus den Jugendfeuerwehren im Hochsauerlandkreis haben sich weitergebildet und einen Jugendgruppenleiter-Lehrgang erfolgreich absolviert

Hochsauerlandkreis. Damit haben sich die 22 Betreuer und Ausbilder der Jugendfeuerwehr in 35 Lehrgangsstunden als Jugendleiter qualifiziert.

Diesmal ging es dabei nicht um Feuerwehr-Themen, sondern die allgemeine Jugendarbeit stand dabei im Vordergrund: Vom Jugendschutzgesetz über Führungsstile und Spielpädagogik bis hin zu rechtlichen Fragestellungen und der Umgang mit Konflikten. Die verschiedenen Themen vermittelten die Mitarbeiter des Jugendamts des HSK an zwei Wochenenden im ZFR in Meschede-Enste statt.

Allen Beteiligte hat der Lehrgang nicht nur viel Spaß bereitet, sondern war auch eine gute Grundlage für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr.

In allen zwölf Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises engagieren sich qualifizierte Ausbilder und Betreuer ehrenamtlich für die Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr und kümmern sich um rund 1200 Jugendliche.

